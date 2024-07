Tesla Model Y, il restyling avrà una striscia LED posteriore: le nuove foto spia

Nelle scorse ore è stata avvistata, ancora una volta, la nuova Tesla Model Y aggiornata che, con tutta probabilità, arriverà sul mercato nel corso del 2025. Dopo il restyling della Tesla Model 3, inclusa la versione Performance, a breve toccherà alla Model Y, uno dei modelli più apprezzati dai clienti negli ultimi anni, rinnovarsi. Delle nuove foto apparse sui social, si riesce a vedere una delle novità della Juniper, nome in codice della nuova Model Y.

Tesla Model Y, il SUV elettrico si aggiorna con diverse novità: la nuova Juniper presenta una striscia LED posteriore

Il restyling del SUV elettrico presenterà alcune novità già viste sulla Model 3 Highland, con alcuni elementi inediti. Tra queste è possibile notare una striscia LED posteriore collegata ai due gruppi ottici. Al centro del LED di colore rosso la scritta “Tesla” in nero. Sarà presente anche una nuova illuminazione ambientale all’interno dell’abitacolo, già vista però sulla nuova Model 3.

Anche la forma dei fari posteriori è stata rivista, così come alcune migliorie alla carrozzeria, con tutta probabilità applicate per migliorare il coefficiente aerodinamico e, di conseguenza, aumentare l’autonomia del veicolo. Nonostante i test su strada si stiano intensificando, Elon Musk ha escluso che la possibilità di vedere il modello aggiornato nel 2024.

Probabilmente delle novità sulla data di debutto arriveranno il prossimo 10 ottobre, in occasione della presentazione del Robotaxi, che inizialmente era prevista per l’8 agosto. Durante l’evento potrebbero esserci novità in merito anche alla nuova Model 2, la prima low cost elettrica del marchio, che dovrebbe entrare in produzione a partire dalla prima metà del 2025. L’imprenditore sudafricano ha promesso “tante altre novità” in arrivo ad ottobre. Molti suggeriscono che potrebbe essere svelata la nuova gamma di veicoli elettrici economici, pronta a contrastare l’avanzata dei veicoli a batteria cinesi. Non ci resta che attendere e scoprire cosa bolle in pentola in casa Tesla.