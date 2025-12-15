Nuova Fiat Fastback: con un design così in Sud America ed est Europa farà faville

Nuova Fiat Fastback è una delle prossime novità attese per quanto riguarda la casa torinese. Per la precisione il suo debutto, salvo imprevisti, avverrà entro la fine del prossimo anno insieme o poco prima della Fiat Grizzly/Pandissima/Giga Panda. Nei giorni scorsi sul web sono apparse nuove foto spia del prototipo camuffato per la prima volta visto da vicino. Da queste immagini sono emersi nuovi interessanti dettagli e abbiamo anche potuto vedere la prima immagine degli interni che subito ci ha sorpreso rivelando un abitacolo diverso da quello di Fiat Grande Panda e anche di Citroen C3 Aircross smtenendo chi pensava che alla fine questa auto sarebbe stata solo un clone delle altre due.

L’inedito render della nuova Fiat Fastback sulla base delle recenti foto spia lascia nulla o quasi all’immaginazione

Sulla base di queste foto spia nelle scorse ore il famoso designer automobilistico e creatore digitale Kleber Silva ha pubblicato una serie di render in cui mostra quello che secondo lui potrebbe essere l’aspetto finale della nuova Fiat Fastback sulla base di quanto emerso dalle recenti immagini. Come evidenzia lo stesso artista digitale il design anteriore sarà leggermente diverso rispetto a quello della Fiat Grande Panda, e questo vale anche per gli interni. Sul retro, il modello scommette su filetti luminosi orizzontali, oltre a LED bianchi sui fanali e un paraurti esclusivo, allontanandosi ancora di più dalla Grande Panda.

La carrozzeria sembra avere più di qualcosa in comune con la Citroen Basalt. Speriamo ovviamente che il modello ufficiale possa discostarsi maggiormente dal cugino francese anche se a nostro avviso l’aspetto finale di questo modello sarà davvero vicino a questo render che vi mostriamo. Nel render è stato anche ricostruito grosso modo quello che potrebbe essere il design dell’abitacolo della nuova Fiat Fastback anche questo sulla base dello scatto spia dei giorni scorsi.

Fiat nei giorni scorsi ha fatto sapere che con questa auto che sarà venduta in tutto il mondo Europa compresa, spera di fare bene in mercati quali Sud America e Est Europa dove di recente vetture con design simili hanno mostrato di avere molto successo. Anche da noi comunque prevediamo che se ne venderanno soprattutto se il rapporto qualità prezzo sarà buono come quello del resto della gamma. Ricordiamo che la vettura nascerà su piattaforma smart car e quasi certamente sarà prodotta insieme a Fiat Grizzly presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.