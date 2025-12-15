Fiat Restomod GT Concept: la berlina bassa, larga e cattiva che non chiede permesso a nessuno

Fiat Restomod GT Concept è l’ultima creazione di Resto Modgt pubblicata sulla pagina Facebook Bruno & Cars. Si tratta di un render in cui viene ipotizzato l’aspetto di una futura berlina Fiat bassa, larga e cattiva. Lo stesso autore del render dice che non si tratta di una semplice creazione digitale ma di una vera e propria dichiarazione di guerra alla banalità. Insomma in parole povere questa FIAT Restomod GT Concept si presenta come una presa di posizione netta, quasi provocatoria, contro l’omologazione che domina il panorama automobilistico contemporaneo. Una berlina che non ammicca, non chiede consenso e non cerca scorciatoie emotive.

Advertisement

Fiat Restomod GT Concept: la berlina che tutti sognano ma che nessuno osa chiedere

Il design abbandona ogni riferimento rétro compiacente per adottare un linguaggio teso e muscolare. Le superfici sono scolpite, le proporzioni esasperate ma credibili. La firma LED ultra-sottile attraversa il frontale con uno sguardo affilato, mentre il nuovo logo FIAT, piatto e tecnico, rafforza l’idea di un marchio proiettato in avanti, non ancorato al passato.

L’assetto rasoterra e la carreggiata generosa conferiscono alla vettura una presenza su strada imponente. I cerchi oversize turbine-style in nero tecnico non sono un vezzo estetico, ma un elemento coerente con un’impostazione dichiaratamente performance-oriented. L’aerodinamica segue la stessa filosofia funzionale. Splitter anteriore e diffusore posteriore in carbonio non decorano, ma lavorano. I flussi sono studiati per essere efficienti, la coda compatta e muscolare suggerisce stabilità e controllo, non eccesso gratuito.

Advertisement

All’interno domina il nero totale, interrotto solo da materiali premium autentici: Alcantara, carbonio vero, pelle sportiva. Il cockpit è interamente driver-focused, privo di distrazioni, costruito attorno all’atto di guidare. Insomma sicuramente un bel vedere non c’è che dire. Come sappiamo purtroppo al momento auto così sono destinate a rimanere solo sogni virtuali dato che la gamma di Fiat pare virare verso modelli compatti e SUV di medie dimensioni. Nel 2026 sono infatti in arrivo vetture quali Fiat Grizzly e nuova Fiat Fastback.