Tesla contro Tesla Power: la battaglia legale in India per violazione del marchio si intensifica

Tesla è coinvolta in una disputa legale con Tesla Power India Pvt.Ltd, una società indiana che produce batterie. La Tesla di Elon Musk accusa Tesla Power India di violare il proprio marchio “Tesla” utilizzando illegittimamente per promuovere i propri prodotti di batterie.

Tesla contro Tesla Power India: battaglia legale per violazione del marchio

Tesla, la ben conosciuta azienda automobilistica americana con al capo Elon Musk, ha depositato una causa davanti a un tribunale indiano nel tentativo di evitare che Tesla Power India Pvt.Ltd utilizzi il suo marchio registrato ‘Tesla’. La denuncia presentata consiste in una violazione del marchio, sostenendo che l’azienda indiana sta sfruttando impropriamente la fama e la notorietà di Tesla per promuovere i propri prodotti. Stando a quanto sostiene la casa automobilistica statunitense, la condotta di Tesla Power India creerebbe confusione tra i consumatori, spingendoli a supporre erroneamente che i prodotti dell’azienda indiana siano in qualche modo associati a Tesla o addirittura prodotti da Tesla stessa.

Tesla nel 2022 aveva già inviato a Tesla Power India un avviso di ritiro e cessazione dell’uso del marchio in questione. Tuttavia, Tesla Power India non ha soddisfatto la richiesta, continuando a promuovere i propri prodotti con il nome contestato.

In data 3 maggio 2024 si è svolta la prima udienza del caso presso l’Alta Corte di Delhi. Nel corso dell’udienza, Tesla ha esibito diverse prove a sostegno delle proprie affermazioni. In particolare, sono state presentate immagini di pubblicità di Tesla Power India che evidenziavano il logo “Tesla” insieme a riferimenti a “batterie” e “veicoli elettrici”. Questo tipo di pubblicità, spiega Tesla, genera una certa confusione nei consumatori, portandoli a confondere i prodotti di Tesla Power India con quelli di Tesla o persino con la produzione della stessa Tesla di Elon Musk.

Tesla Power India: la risposta e la promessa di cambiamento

E qual’è stata la risposta di Tesla Power India a queste accuse? La società indiana ha ribadito la sua posizione, precisando che la sua attività principale si concentra sulle batterie al piombo e inverter e non ha in programma la produzione di veicoli elettrici. Inoltre, ha chiarito che i riferimenti ai veicoli elettrici negli annunci contestati provengono da una partnership di marketing con un altro produttore.

Tuttavia, in una mossa apparentemente riconciliatoria, la “Tesla” indiana ha annunciato di non utilizzare il logo o i nomi registrati di Tesla nelle future campagne pubblicitarie.

La comparsa di una partnership di marketing tra Tesla Power India e un altro produttore di veicoli elettrici aggiunge un nuovo elemento di complessità al caso portato in aula. Tale elemento potrebbe influenzare la valutazione del tribunale, che dovrà stabilire se la pubblicità di Tesla Power India crei o meno confusione tra i consumatori.

La prossima udienza del caso è fissata per il 22 maggio 2024. La decisione del tribunale sarà cruciale per stabilire se Tesla Power India ha effettivamente violato il marchio di Tesla e, in tal caso, quali sanzioni saranno applicate.

La battaglia legale tra la Tesla di Elon Musk e Tesla Power India evidenzia l’importanza di tutelare il marchio, soprattutto nel mercato globale odierno. Per evitare controversie costose e dannose per la reputazione, le imprese sono tenute a rispettare i diritti di proprietà e a utilizzare in maniera appropriata i marchi registrati.