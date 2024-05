Tesla Cybertruck e sabbia non vanno d’accordo: ennesimo pickup bloccato in spiaggia

Non è la prima volta che accade e, infatti, qualche mese fa era successo in California sulla spiaggia di Marina Bay. Questa volta tocca ad una persona di Nantucket, isola del Massachusetts, fare i conti con la sabbia. Questo Tesla Cybertruck, infatti, è sprofondato sulla spiaggia di Eel Point dopo che il suo proprietario ha pensato di portare il bestione elettrico a fare un giro. Ma ciò che fa più riflettere è che l’accaduto è avvenuto dopo poche ore dalla consegna dell’esemplare. Un inizio poco incoraggiante.

Tesla Cybertruck sprofonda nella sabbia su una spiaggia di Nantucket

Non è chiaro se il pickup elettrico fosse equipaggiato con l’aggiornamento dedicato all’off-road, ma è chiaro che il suo peso di circa 3.000 kg di certo non aiuta in questi contesti. I media locali hanno definito il proprietario del pickup elettrico come un principiante, che ha commesso un errore comune e banale. Come anticipato all’inizio dell’articolo, non è la prima volta che un proprietario di Tesla Cybertruck si trova in una situazione simile. Ma se per il pickup bloccato in spiaggia in California era stato necessario soltanto sgonfiare le gomme per smuoverlo dalla sabbia, non è bastato per l’esemplare bloccato sulla spiaggia di Nantucket.

Per rimuovere il veicolo è stato infatti richiesto l’intervento di un auto rimorchio. Probabilmente il proprietario del pickup elettrico ora ci penserà due volte prima di andare sulla spiaggia con il suo veicolo.

Del Tesla Cybertruck nelle ultime settimane si è parlato parecchio. Dopo il problema all’acceleratore, che ha richiesto l’intervento diretto di Tesla costretta a richiamare tutti gli esemplari prodotti fino a quel momento, un video pubblicato online ha evidenziato tutti i difetti e malfunzionamenti del veicolo, lasciando intendere che la qualità lascia molto a desiderare.