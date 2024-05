Le 10 auto elettriche più vendute in Italia ad Aprile 2024: Tesla sempre in cima

Sono mesi complicati per il mercato delle auto elettriche in Italia a causa dell’Ecobonus 2024 che tarda ad arrivare. Inizialmente previsto per il mese di marzo, è stato rinviato prima ad aprile e poi a maggio. Nelle ultime ore ci sono state novità in merito, ma potrebbero non essere tanto incoraggianti tanto che si dovrà attendere ancora “qualche settimana”. A dimostrare il peso del ritardo degli incentivi i dati di vendita dello scorso mese, per un totale di sole 3.208 auto elettriche immatricolate ad Aprile 2024, contro le 3.992 consegnate lo stesso mese del 2023.

Dati immatricolazioni auto elettriche aprile 2024

La quota di mercato è scesa al 2,3% ad Aprile 2024, contro il 3,1% del 2023. L’auto elettrica più venduta è sempre lei: la Tesla Model Y. Il SUV elettrico ha venduto 237 unità lo scorso mese, contro le 480 dello scorso anno. Segue la Volvo EX30 con 207 immatricolazioni e Jeep Avenger conclude il podio con 191 unità vendute. Smart ForTwo, che presto andrà ufficialmente in pensione, occupa la quarta posizione con 183 immatricolazioni, seguita da BMW iX1, Audi Q4 e-tron e Mercedes EQA rispettivamente con 157, 138 e 128 immatricolazioni. Solo 102 immatricolazioni per la city car italiana Fiat 500e, seguita da Tesla Model 3 con 101 vendite e Mercedes EQB con 91 consegne.

Per quanto riguarda i dati relativi ai primi quattro mesi del 2024, le prime tre posizioni della classifica delle auto elettriche più vendute in Italia sono occupate da Tesla Model Y, Model 3 e Jeep Avenger con rispettivamente 2.582, 1.380 e 857 immatricolazioni. Fiat 500e si trova soltanto alla settima posizione con 716 immatricolazioni, contro le 1.902 dello scorso anno, che si traduce in un calo del 62%. Mentre la “nostra” city car italiana nel nostro Paese si trova nelle retrovie nelle classifiche di vendita, in Francia, ad esempio, è tra le auto elettriche più vendute. Merito degli incentivi? Lo scopriremo quando entreranno in vigore anche in Italia e, guardando ai numeri dello scorso mese, speriamo avverrà presto.