Tesla Model Y: in arrivo un aggiornamento per avere più autonomia, ma è a pagamento

Nelle scorse settimane è arrivata sul mercato europeo una nuova versione di Tesla Model Y con autonomia maggiore e che offre fino a 600 km di percorrenza con una singola carica. Una novità simile è stata introdotta anche negli Stati Uniti, dove la versione entry level del modello con autonomia di circa 420 km (260 miglia) viene sostituita con una nuova da 515 km di autonomia (320 miglia). Di fatto, la RWD entry level non sarà più disponibile nel listino, sostituita dalla nuova versione con autonomia maggiorata. Ma non è finita qui, perché la casa automobilistica di Elon Musk ha pensato anche ai suoi “vecchi” clienti, offrendo un aggiornamento per i modelli con autonomia di 420 km. Tutto però ha un costo.

Tesla Model Y, in arrivo un aggiornamento che consente di avere più autonomia a disposizione

Elon Musk ha fatto sapere su X (ex Twitter) che i “vecchi” modelli entry level di Model Y potranno ricevere un aggiornamento via OTA per sbloccare autonomia aggiuntiva, a seconda della batteria montata sulla propria elettrica. Grazie a questo aggiornamento sarà possibile sbloccare da 40 a 60 miglia (da 64 a 96 km) di autonomia per una cifra che va da 1.500 a 2.000 dollari.

Questo aggiornamento porterà quindi anche le “vecchie” Model Y ad avere la stessa autonomia dei nuovi modelli. Tuttavia, secondo quanto si legge su diversi forum americani, ciò che conferma che le batterie delle Model Y RWD prodotte fino ad ora erano limitate via software. Musk ha fatto sapere che l’aggiornamento sarà disponibile appena avrà ottenuto le autorizzazioni normative necessarie.

Non si tratta della prima volta che l’azienda statunitense adotta questa strategia. Resta da capire se una strategia simile verrà adottata anche per i vecchi modelli dedicati al mercato europeo, dove continua ad occupare posizioni importanti nelle classifiche di vendita, sebbene in continuo calo. Tesla Model Y, che in Italia rientrerà nei nuovi incentivi statali che dovrebbero arrivare entro la fine di maggio, nelle ultime settimane è stata protagonista di una storia incredibile. L’auto elettrica è stata infatti in grado di portare in piena autonomia, grazie alla funzione Autopilot, al pronto soccorso il suo proprietario dopo un infarto, salvandogli la vita.