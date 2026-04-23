Tesla delude nel primo trimestre 2026: Musk ora punta sulla Roadster

Elon Musk ha dichiarato durante la presentazione dei risultati del primo trimestre 2026 che la versione di produzione della nuova Tesla Roadster potrebbe essere mostrata già entro la fine del mese. Una frase che riporta sotto i riflettori, per l’ennesima volta, un modello annunciato per la prima volta nel 2017 e da allora rimasto intrappolato in una sequenza di rinvii, promesse e attese che lo ha reso uno dei progetti più sfuggenti nella storia del marchio.

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Tesla Roadster, è finalmente arrivato il momento della presentazione?

La prima generazione della Tesla Roadster, prodotta tra il 2008 e il 2012, fu il modello che diede avvio al percorso del marchio. La seconda avrebbe dovuto rappresentare una sorta di rinascita, capace di dimostrare fino a dove potesse spingersi una sportiva elettrica, ma col passare del tempo il progetto è finito per simboleggiare anche l’altra faccia di Tesla, quella dei tempi dilatati e degli annunci ripetuti all’infinito e senza seguito.

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Durante la conference call, Musk ha anche menzionato la Roadster parlando della direzione futura di Tesla, che nel lungo periodo dovrebbe puntare sempre più su veicoli autonomi di varie dimensioni, con il Cybercab destinato a sostenere gran parte della crescita. La nuova Roadster diventerebbe quasi un’eccezione in questo quadro, diventando di fatto l’ultima Tesla pensata per chi vuole ancora guidare in prima persona con volante e pedali al centro dell’esperienza.

È proprio questo contrasto a renderla particolare. Da una parte Tesla continua a costruire il proprio futuro attorno a robotaxi, software e guida autonoma, dall’altra presenta la Roadster come un qualcosa di diverso da tutto il resto, un modello pensato per ricordare che il marchio sa ancora parlare a chi cerca il piacere di guida.

Anche questa volta, però, al momento ci sono solo parole. Musk ha parlato di uno dei lanci più entusiasmanti di sempre, ma senza fornire dettagli su produzione, tempistiche di consegna o listino. Dopo quasi nove anni di attesa la vera domanda non è più se Tesla voglia costruire la nuova Roadster, ma se questa volta sia davvero pronta a mostrarla in una forma vicina alla produzione. Resta da capire se l’annuncio rappresenti una svolta concreta o se serva soprattutto a distogliere l’attenzione dai risultati deludenti del primo trimestre 2026. Per saperlo basterà attendere qualche settimana.