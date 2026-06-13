Skoda Peaq 2027: quando il teaser rivela più della presentazione ufficiale

Skoda Peaq 2027: il nuovo SUV elettrico di punta da 5 metri si è presentato in anticipo attraverso un video teaser. Presentazione ufficiale il 23 giugno.
Ippolito VdiIppolito Visconti
13 Giugno 2026
Skoda Peaq 2027

Skoda voleva illustrare l’aerodinamica del suo nuovo SUV di punta, e invece ha illustrato anche il nome, quello noto da tempo Peaq. Trovata di marketing o svista da manuale? Il loro motto Simply Clever lascia sempre un margine di ambiguità.

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La Skoda Peaq esiste, è reale, e arriverà sul mercato globale l’anno prossimo. La presentazione ufficiale è fissata per il 23 giugno 2026. Si tratta di un SUV completamente elettrico, a sette posti, lungo circa cinque metri, che andrà ad affiancare l’attuale Kodiaq, ancora disponibile con motorizzazioni termiche e plug-in, occupando il vertice della gamma. Il nome, del resto, deriva proprio dall’inglese peak, picco, e prosegue la tradizione Skoda di assegnare ai SUV nomi che terminano con la lettera Q.

Skoda Peaq 2027

La base tecnica è la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la stessa architettura elettrica dedicata su cui poggiano buona parte delle elettriche europee di fascia media e alta. Il design riprende e ingrandisce quello della più piccola Epiq, già presentata di recente: fiancate lisce, elementi ottici anteriori e posteriori a forma di artiglio, maniglie a filo carrozzeria, transizioni minime tra finestrini e montanti. Il tutto etichettato come linguaggio Modern Solid, anticipato dal concept Vision 7S del 2022.

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L’aerodinamica è chiaramente una priorità. Il Cx di 0,249 è il numero attorno a cui ruota l’intera campagna teaser. Per arrivarci, gli ingegneri hanno lavorato su prese d’aria funzionali anteriori, uno spoiler integrato nel passaruota, deflettore sottoscocca, tendina avvolgibile attiva tra i radiatori e copricerchi aerodinamici. Nella zona posteriore, alette laterali, bordi sagomati attorno ai fanali e spoiler nel diffusore contribuiscono a controllare la scia. Una lista lunga, che suggerisce un’attenzione certosina.

Skoda Peaq 2027

Il prototipo fisico camuffato circolato insieme al comunicato stampa mostra meno di quanto il video abbia rivelato. A questo punto, il 23 giugno si presenta più come una conferma che come una vera sorpresa. Non è la prima volta che succede nel settore.

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