Skoda Peaq 2027: quando il teaser rivela più della presentazione ufficiale

Skoda voleva illustrare l’aerodinamica del suo nuovo SUV di punta, e invece ha illustrato anche il nome, quello noto da tempo Peaq. Trovata di marketing o svista da manuale? Il loro motto Simply Clever lascia sempre un margine di ambiguità.

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La Skoda Peaq esiste, è reale, e arriverà sul mercato globale l’anno prossimo. La presentazione ufficiale è fissata per il 23 giugno 2026. Si tratta di un SUV completamente elettrico, a sette posti, lungo circa cinque metri, che andrà ad affiancare l’attuale Kodiaq, ancora disponibile con motorizzazioni termiche e plug-in, occupando il vertice della gamma. Il nome, del resto, deriva proprio dall’inglese peak, picco, e prosegue la tradizione Skoda di assegnare ai SUV nomi che terminano con la lettera Q.

La base tecnica è la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la stessa architettura elettrica dedicata su cui poggiano buona parte delle elettriche europee di fascia media e alta. Il design riprende e ingrandisce quello della più piccola Epiq, già presentata di recente: fiancate lisce, elementi ottici anteriori e posteriori a forma di artiglio, maniglie a filo carrozzeria, transizioni minime tra finestrini e montanti. Il tutto etichettato come linguaggio Modern Solid, anticipato dal concept Vision 7S del 2022.

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L’aerodinamica è chiaramente una priorità. Il Cx di 0,249 è il numero attorno a cui ruota l’intera campagna teaser. Per arrivarci, gli ingegneri hanno lavorato su prese d’aria funzionali anteriori, uno spoiler integrato nel passaruota, deflettore sottoscocca, tendina avvolgibile attiva tra i radiatori e copricerchi aerodinamici. Nella zona posteriore, alette laterali, bordi sagomati attorno ai fanali e spoiler nel diffusore contribuiscono a controllare la scia. Una lista lunga, che suggerisce un’attenzione certosina.

Il prototipo fisico camuffato circolato insieme al comunicato stampa mostra meno di quanto il video abbia rivelato. A questo punto, il 23 giugno si presenta più come una conferma che come una vera sorpresa. Non è la prima volta che succede nel settore.