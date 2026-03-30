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Tesla Cybercab, arriva la doccia fredda: dovrà avere volante e pedali?

I sistemi Tesla restano al livello SAE 2 e le autorità non riconoscono il Cybercab come veicolo 100% autonomo: il robotaxi promesso da Musk è ancora lontano.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
30 Marzo 2026
Tesla Cybercab Tesla Cybercab

Tesla non dispone attualmente delle autorizzazioni necessarie per far operare il Cybercab come robotaxi in California, uno degli Stati più rilevanti per lo sviluppo e la regolamentazione della guida autonoma negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Reuters e confermato da un funzionario della California Public Utilities Commission, i sistemi di assistenza alla guida del costruttore americano rientrano ancora nel livello SAE 2, una classificazione che prevede la supervisione costante da parte di un conducente umano e che non consente di ottenere le autorizzazioni riservate ai veicoli autonomi di livello 3 o superiore.

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Tesla, il Cybercab non è ancora un veicolo 100% autonomo

tesla robotaxi cybercab

Il punto è che il Cybercab, veicolo (in teoria) senza volante né pedali che Tesla ha presentato la propria idea di mobilità futura, non può oggi essere inquadrato come un robotaxi 100% autonomo secondo le regole californiane. Il servizio che l’azienda potrebbe erogare ricadrebbe in una categoria molto più tradizionale e affine al trasporto con conducente che non a quella dei taxi senza operatore a bordo.

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Sempre secondo Reuters, Tesla non registra miglia autonome presso i regolatori della California dal 2019 e dal 2016 ha documentato in tutto appena 562 miglia di test (circa 900 km) utili ai fini autorizzativi, un dato marginale se accostato all’attività di chi nella guida autonoma è già operativo sul campo.

tesla robotaxi cybercab

Waymo e Zoox lavorano con sistemi classificati a livelli di autonomia superiori e sono sottoposte a obblighi regolatori molto più severi, dalla trasmissione periodica dei dati sugli incidenti fino al monitoraggio delle interruzioni di servizio. Tesla, con i propri sistemi fermi al livello 2, sfugge a buona parte di questi vincoli, ma rinuncia anche alla possibilità di rivendicare uno status paragonabile.

La guida autonoma è una promessa che Tesla porta avanti da oltre dieci anni, dall’Autopilot al Full Self-Driving, e che ha avuto un ruolo importante nel costruire l’immagine tecnologica del marchio. Ma tra quella promessa e il riconoscimento formale da parte di chi regola il settore resta uno spazio che per ora nessun aggiornamento software ha colmato, e finché i sistemi di bordo non supereranno la soglia del livello 2 nel quadro normativo californiano, parlare del Cybercab come di un vero veicolo autonomo continuerà a essere, nella migliore delle ipotesi, prematuro. Nel frattempo l’azienda lavora anche un nuovo veicolo che potrebbe ispirarsi al Robovan.

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