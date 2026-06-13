ABT mette le mani sull’Audi SQ5: il preparatore tedesco aggiunge 72 cavalli

ABT Sportsline non ha mai avuto il vizio della modestia, e con la nuova Audi SQ5 non fa eccezione. Il preparatore tedesco torna sui social con un altro crossover elaborato, questa volta con la firma dei Quattro Anelli.

Advertisement

Il punto di partenza è già tutto tranne che anonimo, l’SQ5 di serie monta un motore V6 TFSI da 3,0 litri con trazione integrale quattro, cambio DCT a sette rapporti, 362 CV e 550 Nm di coppia. Un crossover sportivo premium che non fa ridere nessuno, con uno 0-100 dichiarato in 4,7 secondi e una punta massima limitata elettronicamente a 250 km/h. ABT ha ritenuto che non bastasse.

Risultato ottenuto dal preparatore, 434 CV e 600 Nm. Ben 72 CV e 50 Nm in più rispetto allo standard, ottenuti con una rimappatura della centralina ribattezzata ABT Power S. Il costo dell’operazione è di 4.590 euro, coperto da una garanzia quinquennale offerta direttamente dal preparatore. Per chi compra un SQ5 probabilmente rientra nella voce “accessori”.

Advertisement

Di accessori, a proposito, ABT ne ha parecchi. C’è un kit di abbassamento che porta la carrozzeria a 45 mm dal suolo, uno spoiler anteriore, nuove finiture per i passaruota, un diffusore posteriore e i consueti loghi del preparatore, sul frontale, sul posteriore e sui cerchi. Questi ultimi misurano 22 pollici e si acquistano a partire da 4.560 euro.

Gli interni? ABT non li mostra, ma questo non significa che siano stati ignorati: il logo del preparatore può accoglierti già all’apertura della portiera, e il catalogo di personalizzazioni per l’abitacolo esiste, anche se per ora rimane nell’ombra.

ABT sa come trasformare un’auto già ben riuscita in qualcosa di difficile da ignorare, sia al semaforo che in concessionaria. La domanda, come sempre, è se valga la pena aggiungerci sopra altri diecimila euro. Dipende da quanto si tiene al numero sul foglio delle specifiche tecniche.