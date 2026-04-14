Un Tesla Cybertruck prova a liberare un veicolo bloccato nella sabbia, ma fallisce miseramente

Un Tesla Cybertruck è rimasto insabbiato nei pressi del Sand Hollow State Park, nel sud dello Utah, dopo che il proprietario aveva provato a tirare fuori un piccolo veicolo off-road bloccato tra le dune, finendo per piantarsi a sua volta e dovendo chiamare i soccorsi.

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Prova a salvare un 4×4 nella sabbia con il Tesla Cybertruck ma resta bloccato

A intervenire è stato il team di Matt’s Off Road Recovery, che opera nella zona non lontano dal parco nazionale di Zion ed è noto per gestire situazioni di questo tipo tra sabbia, rocce e percorsi accidentati. Per i soccorritori si trattava del primo recupero di un Cybertruck, un esemplare giallo rimasto bloccato in seguito al tentativo di traino andato male durante una gita in famiglia.

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Il recupero si è risolto in fretta, con il pick-up messo in folle e il volante tenuto dritto dal conducente mentre il mezzo dei soccorritori lo trascinava fuori in pochi secondi. Stando a quanto raccontato, il figlio del proprietario avrebbe chiuso la scena suggerendo al padre di farsela bastare come lezione.

Il Tesla Cybertruck è stato venduto fin dall’inizio come un mezzo capace di cavarsela anche lontano dall’asfalto, e sulla carta i numeri gli darebbero ragione. Tesla dichiara un’altezza da terra massima di 406 millimetri in modalità Extract, un angolo d’attacco di 35 gradi, uno di uscita di 28 gradi e una profondità di guado di circa 815 millimetri con le sospensioni alzate al massimo e il pacco batterie pressurizzato. Tra le modalità fuoristrada ci sono la Baja, pensata per la sabbia e la stabilità ad alta velocità, la Rock per i passaggi lenti e tecnici, la Overland e la stessa Extract, che porta l’assetto al massimo ma taglia la velocità.

Nella pratica, però, diversi specialisti del settore hanno fatto notare che rispetto ai pick-up tradizionali più rodati su questi terreni il Cybertruck mostra dei limiti. Tuttavia, spesso il problema non è il veicolo in sé ma chi lo guida, perché senza esperienza è facile sopravvalutare le capacità del mezzo e trovarsi bloccati esattamente nel punto in cui si pensava di poter dare una mano.