Tesla, c’è un misterioso “cimitero” di Model 3 in Florida

‘Che i social siano benedetti’, potremmo dire certe volte. In questo caso, è davvero il caso di ringraziare quella dinamica, talvolta fortunata, per cui alcune immagini possono fare rapidamente il giro del mondo. Di che parliamo? Inaspettati campi pieni di defunte Tesla.

Non è un fatto assurdo: circolano diverse storie riguardanti i “cimiteri” di veicoli elettrici in Cina e molti hanno interpretato queste immagini come un segno del declino del mercato dei veicoli elettrici nel paese. Ma un (inaspettato) cimitero Tesla cosa significa?

Si è pensato che in luoghi di abbandono come questi le auto elettriche fossero ormai indesiderate e lasciate a deteriorarsi in parcheggi e campi silenziosi. All’inizio di quest’anno, voci simili hanno iniziato a emergere anche in Vietnam, con rumors a proposito di VinFast e della possibilità che avesse falsificato le sue vendite di veicoli elettrici, abbandonando invece i veicoli in aree di stoccaggio. Ma le super produzioni di Cina e Vietnam, con un conseguente numero notevole di veicoli elettrici invenduti, evidentemente, non è l’unica brutta storia di abbandono.

Negli Stati Uniti, l’inventario di auto elettriche invendute presso le case automobilistiche tradizionali, come Ford, ha riempito i parcheggi di veicoli in eccesso. Ford ha anche considerato di noleggiare i veicoli invenduti ai clienti. I clienti e gli appassionati di Tesla preferiscono pensare che solo i produttori automobilistici tradizionali affrontino questi problemi, ma anche Tesla starebbe vivendo una situazione simile a Ford.

Il problema riguarderebbe principalmente la nuova versione della Tesla Model 3, con l’inventario in crescita da aprile, quando la produzione è aumentata presso lo stabilimento di Fremont. Non è chiaro il successo di questa versione della Model 3, poiché Tesla riporta i dati combinati di vendita per Model 3 e Model Y. Alcune foto recentemente condivise su Reddit, però, suggeriscono che non stia andando così bene.

Le immagini mostrano una serie di Model 3 abbandonate in un campo a Lutz, in Florida, a circa 10 minuti dal Tampa Bay Service Center. Questi veicoli sembrano essere stati abbandonati da un po’ di tempo, con l’erba cresciuta al punto da coprire metà delle ruote. Non è chiaro se si tratti di veicoli di prova o di auto in attesa di essere consegnate.

Il fotografo ha notato che la qualità della vernice su molti di queste Tesla era scadente. Questo suggerisce che le auto potrebbero essere state rifiutate dai clienti, forse a causa di problemi di qualità, e poi dimenticate da Tesla. Ancora più curioso, il fotografo ha anche notato che alcuni veicoli avevano sedili di colori diversi, come quelli del conducente bianchi e quelli del passeggero neri. Tutto porterebbe a pensare che si tratta di auto rifiutate e, quindi, abbandonate.