Auto elettriche da record in Cina: venduti quasi 1 milione di veicoli a luglio 2024

La Cina continua a registrare record su record nel settore delle auto elettriche e, a dimostrazione di ciò, gli ultimi dati di vendita relativi al mese di luglio 2024. Per la prima volta in assoluto, infatti, auto elettriche e ibride plug-in hanno superato il 50% delle vendite totali del mese. Secondo i dati raccolti dalla CPCA, China Passenger Car Association, i veicoli elettrici venduti lo scorso mese sono stati 879.000, in aumento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 3% rispetto a giugno 2024.

Auto elettriche, la Cina registra un nuovo record: 879.000 veicoli alla spina venduti a luglio 2024

Mentre nel Vecchio Continente le vendite di veicoli a zero emissioni continuano a deludere le aspettative, in Cina accade l’esatto opposto. Dall’inizio dell’anno sono 4,99 milioni le auto elettriche consegnate nel Paese del Dragone, in aumento del 34% rispetto al 2023. A dominare la classifica dedicata alle auto elettriche vendute a luglio 2024 in Cina è BYD con 340.799 veicoli, seguita da Tesla con 74.117 unità vendute. Seguono Geely, con 59.051 vendite, Li Auto, con 51.000 unità vendute, e Changan, con 50.000 veicoli consegnati a luglio.

Ad entrare in classifica anche Xiaomi, che da pochi mesi si è lanciata anche nel settore automotive. Lo scorso mese di luglio il produttore di smartphone ha venduto 13.000 veicoli elettrici, posizionandosi al 15° posto. Al momento la gamma include soltanto la berlina elettrica SU7, ma entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare anche un SUV elettrico e altre novità.

In Europa, le prospettive per il 2025 sembrano promettenti, con la possibilità di una svolta significativa, nonostante la quota di mercato nei primi sei mesi del 2024 si sia attestata soltanto ad un 19,4%. Il prossimo anno, infatti, le case automobilistiche potrebbero tagliare i prezzi dei veicoli a batteria a causa dei magazzini pieni e per rispettare le nuove normative dell’Unione Europea sulle emissioni. Ma è chiaro che, al momento, i numeri della Cina sembrano inarrivabili.