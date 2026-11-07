Bentley Continental GT Olympia Collection by Mulliner: 12 esemplari speciali

Nasce la Olympia Collection di Mulliner, composta da 12 esemplari di Bentley Continental GT, numerati singolarmente. Sono auto molto esclusive, che celebrano l’instancabile spirito di W.O. Bentley, ingegnere e imprenditore inglese sempre alla ricerca dell’eccellenza, per creare le migliori automobili possibili.

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A lui va il merito di aver fondato la Bentley Motors Ltd., quando le lancette del tempo segnavano l’anno 1919. Le sue vetture sportive e di lusso sono ancora oggi molto apprezzate e rientrano nell’Olimpo della specie.

Il nome della nuova collezione Mulliner si lega a quello dell’Olympia Motor Show del 1926, dove la casa di Crewe svelò la versione di serie della sua seconda linea di modelli: la Bentley 6 ½ Litre a sei cilindri. Quella creatura, messa in listino accanto alla 3 Litre, permise al marchio d’oltremanica di allargarsi verso nuove fasce di clientela, con un prodotto che abbinava prestazioni eccezionali a una raffinatezza assoluta.

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Per rendere omaggio all’iconica vettura del secolo scorso, a cento anni dal suo debutto, nasce la già citata Olympia Collection, un’esclusiva raccolta di 12 Continental GT che incarnano al meglio il ​​DNA di Bentley. Anche qui le prestazioni e il lusso artigianale si coniugano in modo impeccabile, per il piacere dei fortunati acquirenti ma anche degli appassionati, sicuramente deliziati dalla visione di simili gioielli a quattro ruote.

L’eleganza Bentley prende forma in un dettaglio iconico. Il badge alato risalta sul cofano verde metallizzato.

Tributo ideale alla costante ricerca dell’eccellenza del fondatore, queste Bentley presentano dettagli raffinati, caratteristiche su misura e una palette cromatica accuratamente selezionata. Sono segni della loro straordinaria esclusività, pensata per un pubblico di eletti ma, soprattutto, per celebrare al meglio l’heritage aziendale.

Le Bentley Continental di questa serie speciale Olympia Collection evocano il carattere degli anni ’20, celebrando al contempo lo spirito di W.O. Bentley. Si caratterizzano per la raffinata finitura “Ombré by Mulliner”, con una sfumatura continua di verde scuro, che passa dalla tonalità “Verdant” al “Midnight Emerald”.

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I fregi in “Champagne Gold” e il sottile filetto che corre lungo la parte inferiore della carrozzeria richiamano la tonalità dorata dell’alpacca (una lega di nichel e argento) utilizzata all’epoca per le cornici dei radiatori e per i comandi dei primi modelli del marchio Bentley.

La specifica “Blackline” comprende tutti gli elementi esterni a contrasto, tra cui la griglia a matrice, le prese d’aria e il diffusore posteriore; i cerchi Mulliner neri da 22 pollici presentano dettagli color “Champagne Gold”, che richiamano l’estetica delle ruote a raggi dell’epoca.

Sui parafanghi anteriori di queste speciali Bentley Continental sono presenti discreti stemmi della “Olympia Collection”, mentre all’apertura delle portiere una proiezione animata che rievoca il leggendario viaggio di W.O. Bentley da Lione a Dieppe illumina il terreno.

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L’abitacolo è un’altra prova d’eccellenza, con materiali al top e una cura maniacale delle finiture, sin nei minimi dettagli. I pellami sono di altissima qualità e sposano una colorazione esclusiva “Coach Green”, con un effetto che richiama la patina del tempo, in un quadro cromatico suggestivo.

La plancia e la linea di cintura sono impreziosite da un’impiallacciatura in radica di noce a poro aperto, in tinta nera. I comandi e le manopole presentano una lavorazione zigrinata a diamante, un tratto distintivo che accompagna da sempre le vetture Bentley.

Il Rotating Display, incluso nella ricca dotazione, presenta dettagli di design ispirati alla strumentazione della mitica Bentley 6 ½ Litre del 1926. Il raccordo evocativo si coglie dall’orologio ai quadranti, fino alle cornici. Le cuciture a riquadri sul volante, in Champagne Gold, richiamano lo stile dei comandi di guida degli anni Venti, che venivano rivestiti con corde avvolte.

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Agli acquirenti di ciascun esemplare di Bentley Continental Olympia Collection di Mulliner andranno pure: un telo copriauto su misura, un orologio Brooklands, un cofanetto commemorativo per la consegna e un volume che racconta la storia della Olympia Collection. Il degno sigillo di un’auto davvero esclusiva e fuori dagli schemi. Chapeau!

Dettaglio di un cerchio Bentley in nero e oro, incorniciato dalla carrozzeria verde metallizzata. Lusso e sportività in ogni finitura. L’eleganza vellutata del dell’Olympia Collection in verde intenso. L’eleganza Bentley prende forma in un dettaglio iconico. Il badge alato risalta sul cofano verde metallizzato. Una Bentley verde smeraldo domina lo showroom dal fascino industriale. Luci soffuse e dettagli architettonici ne esaltano le linee eleganti. Dettagli raffinati e strumenti analogici trasformano la plancia in un cockpit esclusivo. Dettagli raffinati di un abitacolo premium: legno, pelle cucita e finiture metalliche. Eleganza e comfort avvolgono l’abitacolo posteriore Bentley. Pelle trapuntata e finiture raffinate definiscono un’esperienza esclusiva. Lusso su misura nei sedili posteriori Bentley, dove pelle trapuntata e una mappa ricamata raccontano il viaggio. Una Bentley verde dal profilo raffinato domina uno showroom dalle atmosfere sofisticate. L’eleganza Bentley si rivela nei dettagli: pelle traforata, finiture raffinate e soglia personalizzata. Un profilo laterale Bentley che cattura gli occhi per il fascino delle sue linee.

Fonte | Bentely