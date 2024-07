Stati Uniti, per la prima volta nella storia le “Big 3” superate da marchi stranieri

Un dato fa riflettere molto sulla stato di salute di una grande nazione dalla tradizione automobilistica riconosciuta in tutto il mondo. Per la prima volta, infatti, le case straniere hanno superato quelle americane nella produzione di veicoli negli Stati Uniti. Mettendo da parte dalla statistica i marchi di veicoli elettrici come Tesla, Rivian e Lucid, indica un significativo cambiamento nella produzione automobilistica americana.

Le case internazionali, marchi come Toyota, BMW e Mercedes-Benz, hanno prodotto oltre 4,9 milioni di veicoli negli Stati Uniti nel 2023, con un aumento di circa mezzo milione di unità rispetto all’anno precedente, secondo il Detroit News. Tre grandi come Ford, General Motors e Stellantis hanno prodotto invece 4,6 milioni di veicoli, con un calo di 150.000 rispetto al 2022.

Complessivamente, le aziende statunitensi hanno prodotto circa 5,4 milioni di veicoli. Le case automobilistiche americane non hanno perso completamente la loro leadership nella produzione ma i numeri raccontano una storia preoccupante. Un’analisi dettagliata sempre sul Detroit News evidenzia che negli ultimi 25 anni, la produzione delle case automobilistiche straniere negli Stati Uniti è cresciuta dell’85%, passando da 2,4 milioni a 4,9 milioni di unità. Nello stesso periodo, la produzione delle “Tre grandi di Detroit” è diminuita della metà, con molte operazioni trasferite in Messico, Canada e Cina.

Marchi stranieri ora producono veicoli in nove stati americani e hanno impianti per auto, componenti e batterie in 13 stati, principalmente nel sud. In questo scenario gioca un ruolo importante la sindacalizzazione dei lavoratori, per la tutela dei loro posti ma anche, e soprattutto, per garantire la permanenza delle aziende sul territorio. La campagna per organizzare i lavoratori delle case automobilistiche straniere risulta vitale anche per il potere contrattuale in declino delle “Big 3” negli Stati Uniti.

Un portavoce di Ford ha minimizzato questa nuova tendenza. “Anno dopo anno, Ford guida con ampio margine tutte le case automobilistiche nella produzione di veicoli in America con lavoratori americani,” ha dichiarato Jess Enoch. “Prevediamo di continuare questa tradizione nel 2024”. Nonostante le rassicurazioni, il cambiamento nel panorama produttivo è significativo.