Suzuki Jimny, il tramonto della quarta generazione e l’alba dell’elettrico

Il Suzuki Jimny più recente è stato lanciato nel 2018, ma adesso è arrivato il momento di dire addio anche alla sua quarta generazione. Il modello è stato molto richiesto e successivamente anche notato nel mercato dell’usato. Le caratteristiche del motore e certi limiti sulle emissioni hanno complicato la sua permanenza sul mercato. L’addio del Suzuki Jimny per come lo abbiamo sempre conosciuto arriva, quindi, con un tramonto speciale in edizione limitata chiamata Horizon.

Di questa versione speciale “finale” verranno prodotte solo 900 unità. Tuttavia, non si tratta di un addio definitivo al Jimny, ma piuttosto un arrivederci. Il SUV compatto, indimenticabile per tutti come il fuoristrada leggero ed economico, tornerà ma in modalità elettrificata. La Jimny Horizon sarà l’ultimo modello disponibile nella sua proposta tradizionale in Europa.

Non si conoscono i dettagli precisi sulla nuova generazione della Jimny elettrica, ma si parla della certezza di una propulsione completamente elettrica o ibrida. La produzione della versione a benzina terminerà all’inizio del 2025, come confermato da Suzuki.

La Horizon presenta i parafanghi e la griglia distintivi dell’edizione speciale, minigonne laterali cromate e una copertura per la ruota di scorta posteriore. Sarà disponibile in un’unica tonalità, il Grigio Medio, arricchita da adesivi laterali. Sotto il cofano, la Horizon ospita un motore benzina aspirato da 1.5 litri, con una potenza di 102 CV e una coppia di 130 Nm, abbinato a un cambio manuale a cinque marce e un sistema di trazione integrale disattivabile con riduttore Allgrip Pro.

Il prezzo della Suzuki Jimny Horizon parte da 32.340 euro, ma per accaparrarsi una delle 900 unità sarà necessario acquistarla in Germania, poiché sarà disponibile esclusivamente in quel mercato. La Horizon si basa sulla variante industriale “Pro”. Questa versione è a due posti e offre un ampio bagagliaio da 863 litri.

Per quanto riguarda il futuro di Suzuki, si sa che potrebbe far parte di quei cinque lanci di modelli elettrici annunciati per il 2024, tra cui si riconosceva la silhouette del Jimny. Tutti i modelli attuali di Suzuki in Europa offrono opzioni ibride, fattore da non trascurare per capire che proposta mettere in campo il nuovo Jimny.

Il marchio giapponese non ha ancora un modello completamente elettrico nella sua gamma, anche se ha confermato l’arrivo del suo primo veicolo a zero emissioni l’anno prossimo, senza ulteriori dettagli. Forse si tratterà della nuova Vitara. Ma si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali da Suzuki per scoprire il futuro del Jimny, un modello che di sicuro continuerà a esistere.