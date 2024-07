Denza, il “nuovo” brand BYD arriva anche in Europa

Il (sempre più) celebre colosso di automobili cinesi BYD (che fanno seria concorrenza a Tesla) prosegue il suo piano d’espansione in Europa tramite il lancio del brand Denza. Non una vera e propria novità essendo questo brand nato nel 2010 dalla collaborazione tra BYD e Mercedes; la novità riguarda la decisione di BYD di introdurre in Europa auto elettriche e ibride a marchio Denza. Scopriamo i primi modelli previsti.

Denza D9 e Denza Z9 GT, le auto BYD per l’Europa

In Europa arriveranno una serie di vetture a marchio Denza di cui la D9 è stata già presentata nel corso dell’ultimo Salone di Monaco. La Denza D9 è un multi purpose vehicle (MVP) extralusso che si posiziona nel settore della Mercedes Classe V. La strategia di BYD sembra essere quella di distribuire in Europa veicoli di lusso che facciano concorrenza a brand premium come Mercedes, Audi e BMW e, ancora, di portare nel Vecchio Continente tutti quei modelli che in Cina vengono distribuiti sotto il marchio Fangcheng Bao. Un brand che si caratterizza per le doti offroad e le forme particolarmente squadrate.

La Denza Z9 GT, invece, è un’auto che in Cina sta già ottenendo un significativo successo. Le ragioni sono da individuare innanzitutto per la grande abitabilità della parte posteriore dell’auto e per l’ampia dotazione presente. Un esempio? Tra i sedili posteriori c’è un frigorifero (il secondo all’interno della Denza Z9 GT) di 10 litri di capienza dedicato proprio ai passeggeri seduti sui sedili posteriori. L’aspetto interessante di questi frigoriferi è che possono non solo refrigerare le bevande, ma anche scaldarle (insieme ai cibi) fino a una temperatura di 50°.

La Denza Z9 GT si presenta con una lunghezza di 5,18 m e un passo di 3,13 m ed è disponibile sia in versione ibrida che completamente elettrica. Questa versione ha tre motori elettrici (uno davanti e due dietro) per una potenza complessiva di 965 CV. La versione ibrida plug-in, invece, prevede un motore 2.0 turbo a benzina con una batteria blade da 38.5 kWh che dona alla Denza Z9 GT un’autonomia di più di 150 km.

Sarà interessante vedere se la strategia di BYD con il marchio Denza avrà successo nel Vecchio Continente essendo i gusti in tema di design e optional per le auto molto diversi rispetto a quella dei colleghi automobilisti cinesi.