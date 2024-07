MG HS, presentato ufficialmente il nuovo grande SUV al Goodwood

Centenario in grande stile al Goodwood Festival of Speed per MG. Quest’anno, il marchio da non molto tempo di proprietà cinese, ha presentato la coupé sportiva MG Cyber ​​GTS Concept, ma soprattutto il nuovo SUV per famiglie, l’MG HS. Visto il successo in Regno Unito per la scorsa generazione, ci sono grandi aspettative per questo restyling da parte di MG.

Il nuovo MG HS sarà disponibile con due motorizzazioni: un benzina di “nuova generazione” e un ibrido plug-in. Le varianti possono essere ordinate praticamente da subito, con un prezzo base di 24.995 sterline (si avvicinerà ai 30mila euro), ben 945 in più rispetto al modello precedente. Le prime consegne dei modelli a benzina in Regno Unito sono previste per fine luglio, mentre le versioni ibride plug-in arriveranno a fine settembre.

Dal punto di vista del design, l’MG HS riprende le linee robuste del precedente modello del SUV e la caratteristica griglia larga, ma appaiono anche diversi nuovi dettagli stilistici. Da notare la barra luminosa posteriore, una coppia di fari più eleganti e numerose finiture cromate sulla carrozzeria. La nuova HS è larga 1.890 mm, 14 mm in più rispetto alla precedente, ed è 30 mm più bassa, presentandosi con una silhouette “più atletica” a quanto dichiara MG. L’aumento della larghezza ha inevitabilmente offerto la possibilità di riservare maggiore spazio interno.

Il motore a benzina di partenza della MG HS è un turbo da 1,5 litri con 169 CV e 275 Nm di coppia, capace di accelerare da 0 a 100 in 9,4 secondi. Si può optare per un cambio manuale a sei marce o per un automatico a doppia frizione a sette marce. La versione ibrida plug-in combina un motore a benzina da 1,5 litri e 142 CV con un motore elettrico da 206 CV, riducendo il tempo di accelerazione a 6,8 secondi. MG sostiene che la batteria da 24,7 kWh offre un’autonomia elettrica “best-in-class” di fino a 120 chilometri.

Di serie, la SE, l’allestimento entry-level, include due schermi da 12,3 pollici, con il touchscreen centrale utile per il navigatore satellitare integrato, Apple CarPlay e Android Auto. Sono presenti anche un caricabatterie wireless per smartphone e una telecamera a 360 gradi. Per l’MG HS, stando a quanto comunicato dall’azienda, è migliorata la qualità dei materiali degli intern. Il modello Trophy, con un costo aggiuntivo di circa 2,5 mila sterlina in più rispetto alla SE, offre cerchi in lega da 19 pollici, fendinebbia, specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, sedile del conducente regolabile elettricamente in sei posizioni, portellone posteriore elettrico, impianto audio a otto altoparlanti.

Il bagagliaio arriva a 507 litri, ben 44 litri in più rispetto al modello precedente, con un’aumentata capacità di carico. Nuovi vani portaoggetti sparsi per tutto l’abitacolo che rendono ancora più pratico l’utilizzo dello spazio nell’MG HS. La versione Trophy prevede interni in pelle nera, con un’opzione di colore marrone chiaro.