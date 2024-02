Start&Stop Toyota: resiste 21 avvii al giorno per 50 anni

21 avvii per 50 anni ammonta circa a 384.000: ecco il numero di rinvii oltre cui Toyota suggerisce il cambio del motorino di avviamento per i propri sistemi di start and stop. Insomma, c’è di che stare tranquilli circa la tenuta dei modelli del colosso giapponese, che da sempre fa della solidità delle sue produzioni un punto di forza. Se ha saputo imporsi all’attenzione della platea internazionale, non lo deve alla semplice fortuna, bensì a un’oculata campagna di rafforzamento, sotto ogni punto di vista.

La resistenza del sistema Start&Stop di Toyota: 21 avvii al giorno per 50 anni

Chi lo afferma è Faye Hadley, un tecnico esperto certificato ASE e influencer, curioso di accertare le capacità tecniche effettive del Costruttore delle Tre Ellissi. Mediante un video permette agli utenti di scoprire la qualità progettuale delle proposte del colosso nipponico, dotato della funzione di avvio/arresto automatico.

D’altro canto, la società nipponica ha messo in atto una condotta rassicurante nei confronti della propria clientela, applicando un numero prestabilito di cicli prima che la spia di controllo del propulsore segnali il bisogno di sostituire il componente.

Implementata inizialmente da Volkswagen, la tecnologia ha conosciuto nel prosieguo una forte diffusione. Benché degli utenti ne lamentino tuttora l’invasività, una volta prese le misure essa sa rispondere adeguatamente alle esigenze della clientela. Un fulgido esempio è costituito dalla Mini Cooper lanciata nel 2017, capace di memorizzare le preferenze dell’utente.

In uno scenario di transizione a zero emissioni, Toyota dà una prova ulteriore di avere le carte per mantenere un ruolo da protagonista pure in futuro. Grazie agli elevati standard conseguiti, da sempre un fattore costante, l’azienda nipponica è leader mondiale nel settore. E il 2023 ne ha ribadito lo strapotere commerciale, con la leadership mondiale nelle immatricolazioni di veicoli, pari a 11 milioni di unità.

Il CEO di Toyota, Akio Toyoda, continua a esprimere un forte scetticismo circa il full electric. Malgrado la transizione venga considerata in ritardo, le emissioni di anidride carbonica hanno conosciuto un calo del 23% sulla scena globale. Le sue dichiarazioni invitano a prendere in considerazione i dati, senza permettere che l’emotività offuschi la capacità di giudizio. La clip condivisa in rete da Hadley e le riflessioni del massimo esponente dirigenziale del conglomerato invitano a riflettere sulla tecnologia automotive, l’affidabilità dei sistemi e il futuro della mobilità.

La partita è in pieno corso di svolgimento, e da rilevazioni empiriche è possibile definire un efficace piano d’azione in ottica futura. Adottare un approccio equilibrato, che tenga conto di dati, innovazione e sostenibilità, consentirà di fornire delle risposte concrete alle esigenze attuali della filiera e dei consumatori.