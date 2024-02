Toyota Hilux: il pick-up fenomeno di vendite si rinnova

Toyota ha presentato in Australia il terzo facelift consecutivo dell’ottava generazione della Hilux. Il pick-up di medie dimensioni più venduto della Casa delle Tre Ellissi beneficia di una serie di aggiornamenti stilistici, di dotazioni di bordo migliorate e dell’aggiunta della tecnologia a 48 Volt al motore turbodiesel da 2.8 litri.

Con queste modifiche, l’azienda confida di mantenere la competitività nei confronti della principale rivale, la Ford Ranger. L’esemplare dell’Ovale Blu si è, infatti, aggiudicato il titolo di best seller nella terra dei canguri lo scorso anno, a coronamento di una battaglia serrata tra i due modelli.

Ennesimo restyling per il pick-up Toyota Hilux

Sul fronte estetico, la Toyota Hilux 2024 annovera un design del frontale rinnovato con un paraurti maggiormente scolpito, una nuova griglia ottagonale fiancheggiata da prese d’aria e protezioni riviste. La carrozzeria rimane invariata rispetto al veicolo uscente, tuttavia il portellone posteriore ora vanta degli ammortizzatori, ai fini di agevolarne l’impiego sia su strada sia nei sentieri accidentati. In relazione all’allestimento selezionato, cambiano le finiture della griglia e del paraurti.

Il punto focale della Toyota Hilux appena mostrata è la tecnologia a 48 Volt abbinata all’unità turbodiesel a quattro cilindri da 2.8 litri, di serie negli equipaggiamenti Rogue e SR5, opzionale nella 4×4 SR. A differenza di altri produttori, il colosso orientale evita di utilizzare la nomenclatura o gli emblemi “hybrid” per descrivere le mild-hybrid, preferendole lasciare alle full e plug-in. Il sistema comprende un motore/generatore elettrico a cinghia, una batteria compatta al litio e un convertitore DC/DC, conservando la funzione start/stop. Stando alle stime effettuate dagli analisti interni, la società indica un miglioramento dell’efficienza compreso tra il 6% e il 10% a seconda dell’allestimento, riducendo motore, vibrazioni e asperità.

Il turbodiesel 2.8 mild-hybrid continua a erogare 204 CV e 500 Nm di coppia motrice massima. La divisione australiana non ha fornito dettagli tecnici sul contributo della tecnologia a 48 volt, ma nel modello europeo, che ci interessa più da vicino, aggiunge fino a 16 CV e 65 Nm. Ciascuna tipologia sviluppata dalla Hilux annovera anche il sistema Multi-Terrain Select con sei modalità di guida per ogni terreno. Rimangono in listino i diesel non elettrificati da 2.4 e 2.8 litri, nonché il benzina da 2.7 litri, abbinati a trasmissioni manuali o automatiche in configurazioni 4×2 o 4×4.

Ciascun allestimento contempla due sensori di parcheggio anteriori e quattro posteriori, mentre quelli con il sistema a 48 volt aggiungono il “clima” automatico bi-zona, l’apertura/avvisamento senza chiave, i finestrini elettrici automatici e i tappetini in moquette. Inoltre, per le soluzioni top-level SR5, Rogue GR Sport figurano un pad di ricarica wireless e due porte USB-C posteriori. In Australia la Toyota Hilux 2024 arriverà a marzo. Non è dato sapere se sbarcherà pure nel Vecchio Continente. Il listino prezzi parte da 26.475 dollari australiani, poco meno di 16mila euro al cambio attuale.