Toyota prepara la prima auto elettrica con batterie allo stato solido

L’avanzamento tecnologico permetterà passi da gigante al mondo dell’automotive e ormai tutti i colossi del settore, compreso Toyota, si stanno concentrando sulla batteria delle auto elettriche. Quelle allo stato solido promettono grandi cose, e si parla a tal proposito di auto con un’autonomia che arriva fino a 1200 km e tempi di ricarica sempre più brevi.

Batterie allo stato solido

Di recente abbiamo saputo che anche Volkswagen sta puntando sulle batterie allo stato solido, e sembra quindi chiaro che sia questa la tecnologia che potrà far fare il salto di qualità al mercato delle auto elettriche. Ora però sembra che Toyota abbia superato, almeno nei tempi di produzione, il lancio di questa tecnologia. Secondo gli addetti ai lavori, infatti, l’azienda lancerà veicoli dotati di tali batterie nel giro di un paio di anni. Eppure, i progetti precedenti del marchio asiatico sembravano avere tempi più lunghi. Il lavoro è fatto in team con raffineria giapponese di petrolio Idemitsu Kosan e insieme avevan previsto che la commercializzazione sarebbe arrivata tra il 2027 e il 2028.

Probabilmente è stato proprio l’arrivo della concorrenza a dare la spinta necessaria per accelerare il processo. Lo sviluppo di batterie allo stato solido promette di portare con sé un cambiamento generazionale nella produzione di veicoli elettrici. Un certo numero di case automobilistiche stanno lavorando per renderle utilizzabili per la produzione di massa. Ora pare che alla fine la corsa la vincerà proprio Toyota, cosa che le permetterà quindi di recuperare terreno nel settore delle auto elettriche, dove a dominare ora ci sono Tesla e BYD.

Toyota guida la carica

Gli sviluppatori Toyota ne sono sicuri, le batterie allo stato solido arriveranno in un paio di anni e porteranno il marchio Toyota. A parlarne è stato Vikram Gulati, capo della Toyota Kirloskar Motor: “Lanceremo i nostri veicoli elettrici con batterie allo stato solido tra un paio d’anni. Sarà un veicolo che si ricaricherà in 10 minuti, con un’autonomia di 1.200 km e un’aspettativa di vita molto buona”. Ad ogni buon conto, non dobbiamo prendere necessariamente per oro colato tali affermazioni, anche perché una volta su strada tali veicoli dovranno superare la prova pratica, prima di diventare a tutti gli effetti prodotti di largo consumo, ossia utilizzati dalle masse. Ad ogni buon conto, la strada si accorcia, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Prima che le batterie allo stato solido saranno pronte, Toyota continuerà a utilizzare le cosiddette batterie “a celle prismatiche”, che contribuiscono a garantire ai suoi veicoli elettrici un’autonomia più lunga rispetto agli anni scorsi.