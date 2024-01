Toyota Century in versione speciale per i lottatori di sumo

Considerata un veicolo di lusso, ora la Toyota Century mette un altro gradino alla sua esclusività elitaria e si trasforma in una vettura speciale. Arriva la versione CrossCabriolet Redux di Murano, un SUV decappottabile che sarà utilizzato per una parata dedicata alla Japan Sumo Association. Si avete capito bene, si tratta di un evento con protagonisti i lottatori di sumo.

Così grande da ospitare dei giganti

Il messaggio ci arriva forte e chiaro, questa Toyota Century è così grande da poter ospitare dei veri e propri giganti, visto che stiamo parlando di lottatori di sumo. Per chi non lo sapesse, si tratta di una tradizionale disciplina nipponica praticata da colossi che spingono oltre un perimetro per dimostrare la propria forza fisica. Ora la Toyota Century si trasforma quindi da berlina di lusso in un SUV mastodontico. La trasformazione era già avvenuta lo scorso anno con l’introduzione appunto di un nuovo modello. Ora Toyota ne lancia un altro ancora per un evento davvero speciale.

Questo modello è offerto in varie configurazioni, tra cui una versione GRMN ad alte prestazioni e una con porte posteriori scorrevoli. Tuttavia, la variante più singolare è una decappottabile. Presentata lo scorso settembre durante l’anteprima mondiale del SUV Century standard, la decappottabile in questione è diventata finalmente realtà. Confermate le porte posteriori, cosa solitamente assente nelle cabriolet tradizionali. Pensiamo ad esempio ad un altro SUV di questo tipo, Nissan Murano CrossCabriolet, che ha appunto solo le porte anteriori. Il tetto fisso in metallo è stato sostituito e i montanti posteriori rimossi.

Toyota Century, un gigante decappottabile

Chi si aspettava che questa versione sarebbe stata rivista al Salone del’Auto di Tokyo, è rimasto molto deluso. La sua premiere infatti ha avuto luogo durante un evento decisamente insolito per gli appassionati di auto. L’associazione di sumo del paese e la Toyota hanno organizzato un evento dedicato al Century SUV Convertible. Verrà utilizzata come auto da parata dalla Japan Sumo Association, che celebrerà il suo centenario l’anno prossimo. Inizialmente era previsto l’utilizzo di una Corona, ma l membro del comitato Sho Miyagino ha chiesto invece a Toyota di pensare a qualcosa di ancora più sorprendente ed esclusivo.

Naturalmente, la Toyota Century decappottabile non sarà per tutti, ma si rivolge a una fetta di pubblico particolarmente facoltosa economicamente. Il modello è infatti personalizzabile, quindi sarà possibile renderlo ancora più esclusivo con soluzioni ad hoc, un po’ come abbiamo visto fare a Rolls-Royce con i suoi clienti speciali. Il modello standard parte da 25.000.000 di yen, ossia 156.700 euro circa.