Toyota, è deciso: nuovi motori a benzina in arrivo

Mentre molti costruttori automobilistici si sono “arresi” al volere della classe politica mondiale circa l’elettrico, il Gruppo Toyota agisce controcorrente, in fede con le dichiarazioni rilasciate dal suo CEO, Akio Toyoda, alla stampa. Il numero uno della società continua a ribadire le convinzioni personali a più riprese, rimarcando quanto i motori termici abbiano il potenziale di rubare la scena in futuro. Le ragioni dietro alla riluttanza vanno individuate in diversi fattori.

Innanzitutto, vige una forte sfiducia circa le infrastrutture di ricarica. Finora la rete rimane insufficiente in diverse zone del pianeta, il che limita l’impiego delle BEV nel quotidiano. In secondo luogo, le vetture a zero emissioni risultano sempre più costose in confronto alle proposte endotermiche o ibride, motivo per cui le famiglie comuni tendono a ignorarle. Infine, l’autonomia risulta limitata, da cui l’ansia da ricarica avvertita dagli utenti.

Toyota arriveranno nuovi motori a benzina

Quello che fa Toyota è esprimere un pensiero condiviso da una larga fetta di conducenti, tuttora scettici circa le potenzialità del green. Di conseguenza, Toyota intende valutare lo sviluppo di diverse tecnologie. La realizzazione di unità a benzina e ibride proseguirà in futuro, ma gli sforzi convoglieranno pure altrove. Nello specifico, serba delle speranze circa l’idrogeno. Ok, il rendimento fin qui realizzato ha lasciato parecchio a desiderare.

Nemmeno la Hilux ha saputo dare una svolta, ciononostante la speranza di riscrivere la storia permane, potendo superare i limiti di autonomia e tempi di ricarica delle BEV. Attenzione: il riferimento va al medio-lungo periodo, in seguito ad approfondite sessioni di studio. Per giustificare un dispendio di risorse tanto significativo sarebbe preferibile rifletterci a fondo.

Le valutazioni del caso sembrano, comunque, le abbiano già fatte nella stanza dei bottoni di Toyota. In linea con la visione inclusiva, la potenza del Sol Levante ha annunciato un piano di sviluppo di propulsori termici e nell’idrogeno. Tra benzina, ibride e fuel cell a idrogeno, l’elettrico rimarrà limitato ad “appena” il 30%. Non poco in termini assoluti, ma che lo diventa se lo paragoniamo alle politiche adottate dalla prevalenza delle compagnie.

Per il momento Toyota e Lexus hanno giusto una piccola parte di mezzi “alla spina”: nel 2023 hanno registrato 104.018 sugli oltre 11 milioni venduti, pari allo 0,9%. In una conferenza stampa, Toyoda ha ribadito le volontà del colosso guidato. Se buttiamo un occhio alle novità previste nei prossimi anni da parte del conglomerato, noteremo una politica difforme dal modus operandi comune.

Fresca di rinnovo della GR Yaris, il brand si è lasciato sfuggire un indizio sulla prossima supercar. Stando al materiale raccolto lo scorso 19 gennaio, avrebbe depositato il nome commerciale GR GT. Le ipotesi sono fondamentalmente due: o sarà un bolide estremo vero, da lanciare nei concessionari, o un concept virtuale, magari da riservare al popolare franchise videoludico Gran Turismo.