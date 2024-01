Toyota GR Yaris: due edizioni speciali per i campioni del WRC

Toyota ha svelato due edizioni speciali della GR Yaris, recentemente sottoposta a restyling, che saranno in vendita in numero limitato entro fine anno. Il nome è tutto un programma, rappresentando un omaggio ai piloti Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä. Inizialmente presentate al Salone dell’Auto di Tokyo nel 2023, i bolidi realizzati prendono spunto dalle macchine da competizione Gazoo Racing guidate dai due alfieri nel World Rally Championship (WRC).

Sognate già di metterci le mani? Purtroppo abbiamo cattive notizie da darvi, infatti le proposte in questione saranno riservate esclusivamente al mercato giapponese, dove i potenziali acquirenti possono partecipare a lotterie per assicurarsele. Ne saranno realizzate appena 100 unità ciascuna. Sebbene i tecnici abbiano evitato di mettere mano sul motore turbo a benzina da 1.6 litri e 303 CV, i veicoli in questione fanno affidamento sulla trazione integrale e su modalità di guida specifiche per il rally. In definitiva, ci sarà parecchio da divertirsi a bordo.

Toyota GR Yaris: omaggio ai piloti Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä

Nell’Ogier Edition, i conducenti hanno accesso alle modalità Normal – la stessa della RZ High Performance Trim della GR Yaris standard – e Morizo, preposta a migliorare la trazione e il comportamento in curva mediante degli accorgimenti ad hoc sulle ruote anteriori e posteriori. Inoltre, figura l’assetto SEB, con distribuzione di potenza sbilanciata sul posteriore, affinché alla guida si percepisca una sensazione di velocità e sia ottimale la maneggevolezza a velocità elevate.

Per quanto riguarda la Rovanpera Edition, essa dispone della modalità Normal più la Donut, volta a migliorare i drift e le rotazioni mediante un’ottimale connessione diretta alle ruote di entrambi gli assi. La configurazione Kalle consente di capitalizzare a pieno un differenziale posteriore aggiuntivo, così da mostrare il “lato B” del mezzo e avere un ottimo supporto nelle uscite in curva.

Relativamente alle modifiche apportate al look, la Rovanpera Edition presenta l’ala posteriore della GRMN, mentre l’Ogier Edition ha un inedito spoiler posteriore leggero. Sia l’una che l’altra sfoggiano delle decalcomanie celebranti il titolo WRC 2023 di Gazoo sulle ali anteriori, oltre a cuciture del volante corrispondenti alla bandiera nazionale della patria di ciascun pilota (Francia e Finlandia). Ciliegina sulla torta, l’intero lotto vanta una placca celebrativa sul cruscotto.

Le Toyota GR Yaris RZ High Performance Sébastien Ogier Edition e GR Yaris RZ High Performance Kalle Rovanperä Edition hanno uno “sponsor principale”: il presidente Akio Toyoda, un grande fan del motorsport. Il senso dei progetti è di esprimere a pieno il rispetto e la gratitudine verso i piloti che affinano e conferiscono un tocco di classe superiore agli esemplari da rally, nonché alle squadre che offrono tali opportunità, nonché agli organizzatori, agli altri addetti ai lavori e ai fan.