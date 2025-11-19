Spesa a casa col furgone autonomo: come vanno i test dello speciale ID. Buzz

La Germania si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto per l’autonomia di livello 4, quella che, potenzialmente, non richiede l’intervento umano a bordo, grazie alla collaborazione tra il gigante della vendita al dettaglio Rewe e l’azienda tecnologica svizzera Loxo. Protagonista del test è un Volkswagen ID. Buzz appositamente equipaggiato, che consegnerà la spesa a domicilio nel distretto di Bochum.

Per i prossimi sei mesi, l’ID. Buzz con il brand Rewe opererà in modalità autonoma, accompagnato solo da un autista di sicurezza che, per ora, ha il compito cruciale di portare materialmente la spesa fino alla porta di casa. Rewe ha ammesso che questo è un punto dolente, dato che non si sa ancora cosa succederà quando per questa fase del servizio l’abitacolo sarà completamente privo di personale.

L’obiettivo del progetto pilota, intanto, resta quello raccogliere dati cruciali per comprendere come i veicoli altamente automatizzati possano integrarsi con l’infrastruttura di consegna esistente, i cui percorsi sono ancora pianificati manualmente attraverso i sistemi di e-commerce della catena.

Kai-Uwe Reimers di Rewe digital ha sottolineato che si tratta di “sperimentare e collaudare rapidamente” per capire come i veicoli possano integrare in modo “significativo” i processi attuali. Per i clienti del servizio di consegna a domicilio, la differenza rispetto al servizio tradizionale sarà, in definitiva, quasi impercettibile, visto che l’essere umano che porterà le buste sarà sempre lì, anche se solo in funzione di monitoraggio della sicurezza durante la guida autonoma.

Questo test segna la prima volta che un veicolo così altamente automatizzato viene utilizzato in operazioni reali nel settore del dettaglio alimentare in Germania. Per Volkswagen, il veicolo elettrico ID. Buzz si conferma la cavia preferita per la guida autonoma: solo il mese scorso, la BVG di Berlino e Moia hanno avviato la fase di test del progetto “NoWeL4” utilizzando diversi ID. Buzz AD nel traffico della capitale, inizialmente senza passeggeri a bordo.