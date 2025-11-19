Stellantis annuncia cambiamenti nella leadership strategica per il Sud America

in Stellantis News

Nomine importanti per il gruppo Stellantis in Sud America

Stellantis annuncia modifiche alla sua struttura organizzativa per il Brasile e il Sud America, rafforzando la sua strategia di crescita sostenibile e leadership nei mercati della regione. Nella nuova configurazione, Fernando Varela assume la responsabilità delle operazioni commerciali in Brasile e dell’area LCV (veicoli commerciali leggeri) in Sud America.

È entrato a far parte del Gruppo PSA nel 2004 e, nel 2013, ha assunto il ruolo di Senior Finance Manager presso Citroën. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Senior Manager Pricing, Prodotto e Lancio per l’America Latina. Nel 2018 è diventato responsabile degli importatori in America Latina e, nel 2021, ha iniziato a guidare le operazioni commerciali per tutti i marchi Stellantis in America Andina e Centrale. Nel 2024, ha anche assunto il ruolo di Senior Vice President di Leapmotor per il Sud America, guidando i lanci del marchio in Brasile e Cile.

Breno Kamei torna nella regione e assume il nuovo incarico di Senior Vice President of Brands and Marketing Management, guidando i marchi Fiat & Abarth, Jeep, Ram, Citroën, Peugeot e Leapmotor, nonché l’area Marketing Performance. Il dirigente è entrato in FCA nel 2003 nell’area Marketing. Nel 2012 è passato alla gestione del portafoglio prodotti e, nel 2015, è diventato Global Portfolio Manager per l’America Latina, con sede a Detroit, negli Stati Uniti. Nel 2017 è tornato nella regione come Direttore di Portfolio e Research Intelligence per l’America Latina e, nel 2019, ha assunto anche la gestione dei marchi Ram, Dodge e Chrysler nella regione. Nel 2023 ha assunto la carica di Senior Vice President of Global Product per Jeep negli Stati Uniti e, nel 2024, è diventato Senior Vice President of Program Director.

Stellantis

Vincent Forissier, a sua volta, diventerà responsabile delle operazioni commerciali in Cile, nella regione andina e in America Centrale, rafforzando la presenza di Stellantis nei mercati latinoamericani. È entrato a far parte del Groupe PSA nel 1997, occupandosi di Prodotto, Mercato e Vendite in America Latina ed Europa. Nel 2018 è diventato Country Manager per il Cile e, nel 2021, è stato nominato responsabile delle Operazioni Commerciali nel Paese. I tre dirigenti riporteranno direttamente a Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America. La definizione della responsabilità formale per il marchio Leapmotor sarà annunciata a breve.

“Auguro a Fernando, Breno e Vincent un grande successo nelle loro nuove sfide. Questa nuova struttura ci consente di procedere con ancora maggiore agilità, integrazione e focalizzazione strategica, rafforzando la nostra leadership nella regione e accelerando il nostro percorso di innovazione, efficienza e qualità”, sottolinea Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America.

