Stellantis annuncia cambiamenti nella leadership strategica per il Sud America

Stellantis annuncia modifiche alla sua struttura organizzativa per il Brasile e il Sud America, rafforzando la sua strategia di crescita sostenibile e leadership nei mercati della regione. Nella nuova configurazione, Fernando Varela assume la responsabilità delle operazioni commerciali in Brasile e dell’area LCV (veicoli commerciali leggeri) in Sud America.

Nomine importanti per il gruppo Stellantis in Sud America

È entrato a far parte del Gruppo PSA nel 2004 e, nel 2013, ha assunto il ruolo di Senior Finance Manager presso Citroën. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Senior Manager Pricing, Prodotto e Lancio per l’America Latina. Nel 2018 è diventato responsabile degli importatori in America Latina e, nel 2021, ha iniziato a guidare le operazioni commerciali per tutti i marchi Stellantis in America Andina e Centrale. Nel 2024, ha anche assunto il ruolo di Senior Vice President di Leapmotor per il Sud America, guidando i lanci del marchio in Brasile e Cile.

Breno Kamei torna nella regione e assume il nuovo incarico di Senior Vice President of Brands and Marketing Management, guidando i marchi Fiat & Abarth, Jeep, Ram, Citroën, Peugeot e Leapmotor, nonché l’area Marketing Performance. Il dirigente è entrato in FCA nel 2003 nell’area Marketing. Nel 2012 è passato alla gestione del portafoglio prodotti e, nel 2015, è diventato Global Portfolio Manager per l’America Latina, con sede a Detroit, negli Stati Uniti. Nel 2017 è tornato nella regione come Direttore di Portfolio e Research Intelligence per l’America Latina e, nel 2019, ha assunto anche la gestione dei marchi Ram, Dodge e Chrysler nella regione. Nel 2023 ha assunto la carica di Senior Vice President of Global Product per Jeep negli Stati Uniti e, nel 2024, è diventato Senior Vice President of Program Director.

Stellantis

Vincent Forissier, a sua volta, diventerà responsabile delle operazioni commerciali in Cile, nella regione andina e in America Centrale, rafforzando la presenza di Stellantis nei mercati latinoamericani. È entrato a far parte del Groupe PSA nel 1997, occupandosi di Prodotto, Mercato e Vendite in America Latina ed Europa. Nel 2018 è diventato Country Manager per il Cile e, nel 2021, è stato nominato responsabile delle Operazioni Commerciali nel Paese. I tre dirigenti riporteranno direttamente a Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America. La definizione della responsabilità formale per il marchio Leapmotor sarà annunciata a breve.

“Auguro a Fernando, Breno e Vincent un grande successo nelle loro nuove sfide. Questa nuova struttura ci consente di procedere con ancora maggiore agilità, integrazione e focalizzazione strategica, rafforzando la nostra leadership nella regione e accelerando il nostro percorso di innovazione, efficienza e qualità”, sottolinea Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America.