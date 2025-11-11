Qualcuno ha trasformato una Volkswagen New Beetle in un pick-up

Se il campeggio richiede originalità, il kit perfetto non è completo senza un veicolo da traino che possa risultare altrettanto assurdo. Il modo per andare in campeggio, quello più “carino” è sicuramente quello scelto da Paul McCormick, che ha trasformato un’icona retrò in un improbabile pick-up. L’uomo, infatti, ha utilizzato una Volkswagen New Beetle TDI del 2006 per questo progetto, come dire, interessante. E vogliamo essere delicati a dispetto di una scelta che appare certamente peculiare. Advertisement

Parliamo di un’auto che all’epoca cambiò il design industriale globale, dando il via alla moda retrò di Mini e Fiat 500. Questa New Beetle, qui, però viene convertita in un pick-up e, per non farsi mancare nulla, c’è anche un camper a quinta ruota completamente personalizzato per essere trainato da questo micro-motrice.

La conversione è stata resa possibile grazie ai kit di Smyth Performance, l’azienda americana fondata da Mark Smith che offre soluzioni per trasformare in pick-up berline e compatte (tra cui anche modelli Volkswagen come Golf, Jetta, Audi A4 e persino Dodge Charger). Un kit Smyth innesta una robusta struttura del cassone in alluminio sulla scocca esistente, completa di rinforzi.

Il cuore di questa creatura insolita è il motore quattro cilindri BRM TDI da 1.9 litri della New Beetle, noto per la sua longevità, l’eccellente risparmio di carburante e la facilità di tuning. Il propulsore eroga 100 CV e 240 Nm di coppia, rendendolo uno dei più resistenti e unici motori diesel prodotti in serie in America.

McCormick e la sua New Beetle pick-up diesel sono diventati virali all’inizio del 2022. La costruzione, oggi, rappresenta ancora una volta l’esaltazione del camper personalizzato, la forma definitiva di campeggio che garantisce sicuramente tanta originalità, ovunque andiate. Sarete l’unico in tutto il campeggio con un veicolo trainante che, almeno, ha un sapore storico e una storia da raccontare.