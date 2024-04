Smart #5: svelata l’anteprima del nuovo SUV pronto al debutto

Dopo il debutto della Smart #1 e Smart #3, la casa automobilistica si prepara a lanciare anche la nuova Smart #5, che sarà presente al Salone di Pechino 2024. Il SUV elettrico arriverà sul mercato a partire dalla seconda metà del 2024. In attesa di scoprire la Smart #5 Concept, che anticiperà il design del modello di serie, la casa automobilistica ha pubblicato i bozzetti del SUV che lasciano immaginare come sarà “la Smart più grande di sempre”.

Smart #5: pubblicati i bozzetti del SUV elettrico

Il SUV elettrico dovrebbe avere una lunghezza superiore a 4,4 metri e proporrà alcuni elementi già visti con i precedenti modelli del marchio, come il design dei fari frontali e posteriori. Dalle immagini è possibile vedere che sul tetto monta una struttura con al suo interno quattro tavole per sport invernali, una poltrona gonfiabile e una pala ripiegabile. Resterà da vedere se questa struttura verrà offerta anche nel modello di serie come optional, o se verrà mostrata soltanto sul concept al Salone di Pechino 2024.

Ricordiamo che la Smart #5 poggerà sulla piattaforma SEA del Gruppo Geely, così come gli altri modelli Smart. Questo potrebbe significare che anche i powertrain utilizzati saranno gli stessi di #1 e #3. Se così fosse, verrà utilizzato il motore da 200 kW / 272 CV con una batteria da 66 kWh di capacità. A questa versione potrebbe aggiungersi quella con doppio motore elettrico, per un complessivo di 315 kW / 428 CV.

Negli scorsi mesi alcune foto e video spia avevano mostrato il modello durante dei test in Cina, mostrando anche parte degli interni. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire maggiori dettagli sulla Smart #5, quando verrà mostrato il concept al Salone di Pechino che si terrà dal 25 aprile al 4 maggio.