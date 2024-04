Cadillac Lyriq arriva il SUV GM da 500 cavalli

La Cadillac Lyriq è il primo veicolo 100% elettrico del marchio del gruppo General Motors. Il risultato è un veicolo con un parco batterie agli ioni di litio da 102.0 kW e motore elettrico su ogni asse per una potenza di quasi 500 cavalli. Silenziosa ed elegante per un SUV che su strada non tradisce le prestazioni tipiche delle berline di lusso tipiche del marchio statunitense.

Alla scoperta della Cadillac Lyriq

La Cadillac Lyriq è sviluppata sull’architettura della batteria scalabile Ultium di General Motors e si presenta con un design molto elegante. Il SUV misura 499.61 cm di lunghezza, 220.72 cm di larghezza e 163.32 cm di altezza con un passo di 309.88 cm. Dimensioni che donano alla Cadillac Lyriq un aspetto sorprendente, una guida stabile e fluida su ogni tipo di terreno e un design aerodinamico che assicura la massima autonomia ed efficienza.

La Lyriq sarà disponibile in 8 differenti colorazioni: Argent Silver Metallic, Celestial Metallic, Crystal White Tricoat, Emerald Lake Metallic, Nimbus Metallic, Opulent Blue Metallic, Radiant Red Tintcoat e Stellar Black Metallic.

Saranno disponibili tre allestimenti: Tech, Luxury e Sport. Il modello base Tech prevede un propulsore elettrico monomotore da 340 CV con un’autonomia di circa 500 km. L’allestimento Luxury, invece, aggiunge caratteristiche di maggior pregio come i rivestimenti n pelle Nappe, il volante riscaldato e cerchi da 22”, mentre quello Sport prevede soluzioni di design più aggressive, pneumatici da 20” e finiture cromate oscurate con un particolare trattamento della griglia.

Il design si esprime nell’unione tra ritmo, forma e colore con un’audacia senza precedenti data anche dalla griglia sportiva e dai fari anteriori sottili a LED e da uno stile di eleganza che si trasferisce dall’esterno all’interno dell’auto. L’abitacolo risulta spazioso e confortevole per tutti e 5 i passeggeri prevedendo, con i sedili posteriori ripiegati, 1721.66 litri di capienza di carico. Da sottolineare la presenza di un display curvo LED da 33”, il sistema audio opzionale con 19 altoparlanti, i sedili massaggianti con sistema di condizionamento (riscaldamento e ventilazione) e una grande attenzione a tutti i dettagli, comprese le griglie degli altoparlanti e le manopole HVAC.