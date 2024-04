BYD Ocean-M anticipa il debutto di un nuovo modello elettrico nel 2024

BYD Ocean-M è stata ufficialmente presentata al Salone di Pechino 2024. Si tratta di un concept che anticipa l’arrivo di un modello di serie entro il terzo trimestre del 2024. Il modello Ocean-M poggerà su una nuova piattaforma sviluppata dalla casa automobilistica cinese e andrà a posizionarsi tra la Dolphin e la Seal nella gamma di BYD.

BYD presenta il nuovo concept Ocean-M che anticipa l’arrivo di un nuovo modello sul mercato

La casa automobilistica non ha rivelato molte informazioni a riguardo. La piattaforma dovrebbe essere la e-Platform 4.0 ed è molto probabile che monterà le Blade Battery di seconda generazione su cui l’azienda sta lavorando. Purtroppo per scoprire ulteriori dettagli tecnici dovremo attendere ancora qualche mese, quando il veicolo si avvicinerà alla data di debutto.

Il body kit utilizzato per questo concept è decisamente estremo e non verrà utilizzato per l’auto di serie. Tuttavia, potrebbe anticipare i primi dettagli di una versione sportiva di questo modello in quanto è prevista una versione ad alte prestazioni.

A giudicare dal design e dalle sue forme, sembra che la hatchback sia pensata anche per il mercato europeo. Tuttavia, la casa automobilistica ha fatto presente che la versione di serie verrà lanciata sul mercato cinese ad un prezzo tra 150.000 e 200.000 yuan, tra 19.300 e 25.700 euro al cambio attuale. Siccome l’azienda sta lavorando sull’apertura di una nuova fabbrica in Ungheria, è molto probabile che la Ocean-M verrà prodotta presso questo stabilimento per la distribuzione nel mercato europeo.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questo modello, vi lasciamo alle immagini del concept presentato nello scorse ore al Salone di Pechino 2024.