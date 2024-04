Smart #2: ecco come sarà l’erede della ForTwo

Smart nelle scorse ore ha parlato del possibile debutto in futuro della Smart #2. Si dovrebbe chiamare così l’erede della piccola Smart ForTwo uscita di recente di scena. Al momento il nome non è ancora ufficiale ma sembra abbastanza probabile. La conferma che la casa automobilistica stia seriamente pensando di lanciare questo veicolo nei prossimi anni è stata data nelle scorse ore Dirk Adelmann, Ceo di Smart Europe, il quale ha detto che il progetto però deve ancora essere approvato.

Ecco come dovrebbe essere Smart #2 che potrebbe essere l’erede diretta della FortTwo

Smart vuole capire che tipo di mercato potrebbe avere una Smart #2 lunga 2,7 – 2,8 metri per la quale bisognerebbe pensare ad una nuova piattaforma dato che quella delle più recenti Smart è troppo grande e dunque non potrebbe essere adattata per questa auto.

Smart #2 dunque raccoglierebbe l’eredità di una vettura che ha fatto la storia del marchio che adesso appartiene per metà a Mercedes e per l’altra metà a Geely. Esteticamente, il successore della fortwo potrebbe basarsi fortemente sugli altri due modelli e adottarne parti del design. Tra questi rientrano soprattutto i nuovi fari con grafica luminosa a forma di freccia, collegati tra loro da una striscia di luci centrale.

Una cosa però sembra essere abbastanza scontata e cioè che la Smart #2 rimarrà come la sua antenata una pura due posti con dimensioni simili alla Fortwo. Ciò significa una lunghezza totale di circa 2,7 metri, una larghezza di 1,66 metri e un’altezza di 1,56 metri. Ricordiamo infine che il passo del modello attuale è di 1,87 metri.