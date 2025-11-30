Fiat si tuffa nel “mondo capovolto” di Stranger Things con l’Abarth Pulse

In Brasile Fiat ha varcato il portale del mondo “sottosopra” con la Pulse Abarth Special Edition Stranger Things. Sponsor della quinta e ultima stagione della serie, il marchio ha lanciato il 26 novembre in Brasile la terza e ultima parte di una campagna sviluppata in partnership con Leo, che ha collegato l’universo di Stranger Things – una serie che è uno dei più grandi successi di Netflix – alla potenza, al design e alla tecnologia di Abarth, la divisione sportiva di Fiat, in una narrazione cinematografica che ha unito intrattenimento e il veleno del marchio dello Scorpione.

Pulse Abarth Special Edition Stranger Things, protagonista di un inseguimento ricco di azione, suspense e adrenalina.

Le mosse iniziali della campagna sono iniziate ad Halloween con il “sustomercial”, un teaser di 15 secondi mostrato negli spot Netflix e nei trailer cinematografici il 31 ottobre. Ora, con l’ultimo episodio in onda, la storia giunge alla sua conclusione, svelando il climax narrativo in un inseguimento cinematografico che combina azione, umorismo e suspense. Guardalo qui .

Il punto di partenza creativo nasce da un elemento emblematico della serie: il momento in cui gli amici pronunciano “Just Drive” per sfuggire al Demogorgone, una delle creature più temute del Sottosopra. Ora hanno un nuovo alleato potente e di carattere: la Pulse Abarth Special Edition Stranger Things, protagonista di un inseguimento ricco di azione, suspense e adrenalina.

Per Alessandra Souza, Vice Presidente Marketing & Brand Communication di Stellantis in Sud America, il progetto sintetizza lo spirito audace del marchio e la forza della partnership strategica con Netflix. “Fiat ha sempre cercato di sfidare l’ordinario e questa campagna lo traduce perfettamente. Stranger Things è un fenomeno globale e abbiamo unito i nostri mondi per creare un’esperienza potente come la nuova Abarth Pulse. È una celebrazione della creatività e della capacità di Abarth di offrire l’inaspettato”, commenta.

Secondo Vinicius Stanzione, Chief Creative Officer di Leo, il lavoro mostra come la creatività legata alla cultura trasformi un’idea in un evento di marca. “Comprendere il comportamento delle persone è il punto di partenza di ogni idea. Stranger Things è un fenomeno che collega le generazioni e tradurre questo universo nel DNA di Fiat è stato un esercizio di partnership e strategia creativa. È intrattenimento di marca nella sua forma più pura, con il potenziale per accelerare i risultati”, spiega.

La sfilata di carri allegorici e attrazioni, che ha trasportato tutti i partecipanti nell’universo oscuro della serie, era divisa in quattro segmenti, ognuno dei quali rappresentava una delle stagioni di Stranger Things. L’edizione speciale Pulse Abarth ha partecipato al terzo segmento della sfilata, dove il modello “sfugge” al Demogorgone, richiamando una delle scene iconiche della serie e una scena che ha ispirato la campagna Pulse.