Skoda Enyaq vRS, l’elettrico veloce che arriva a sfidare le supercar

Skoda ha senza dubbio alzato l’asticella nel mondo dell’elettrico ad alte prestazioni con l’arrivo delle nuove Enyaq vRS e Enyaq Coupé vRS. Questi SUV a trazione integrale non solo rappresentano l’apice della gamma Skoda, ma diventano ufficialmente i modelli più veloci mai prodotti dal marchio, affiancando la compatta sportiva Elroq vRS.

Entrambi i nuovi modelli Skoda possono contare su una coppia istantanea e un’accelerazione sorprendente. Parliamo infatti di uno 0-100 km/h in appena 5,4 secondi, lo stesso tempo della mitica Lamborghini Countach LP400 degli anni Settanta, per fare un riferimento illustre. Un risultato ottenuto grazie alla potente configurazione a doppio motore e alla batteria da 84 kWh, che assicura fino a 550 km di autonomia WLTP.

Le prestazioni non si fermano alla velocità. L’Enyaq vRS supporta la ricarica rapida fino a 185 kW, consentendo di passare dal 10 all’80% in soli 26 minuti. La dinamica di guida è stata migliorata con un assetto ribassato (15 mm in meno davanti, 10 mm in meno dietro), sospensioni adattive e impianto frenante potenziato. Il tutto abbinato a cerchi da 21 pollici e pneumatici sportivi dedicati.

L’estetica segue la filosofia vRS di Skoda. Abbiamo dunque inserti total black, calandra “Tech Deck” retroilluminata, specchietti e dettagli oscurati, strisce riflettenti, vetri privacy e badge vRS ovunque. Anche gli interni non passano inosservati con due varianti stilistiche, Suite e Lounge, arricchite da rivestimenti in microsuede, cuciture in verde lime, sedili sportivi con massaggio e finiture di livello premium.

L’infotainment è affidato a un display centrale da 13 pollici, con supporto per realtà aumentata tramite head-up display. Completa la dotazione un potente impianto Canton a 12 altoparlanti, oltre alle soluzioni “Simply Clever” che semplificano la vita a bordo.

Si conoscono i prezzi in sterline al momento. In linea con la proposta premium, la Enyaq vRS parte da £ 51.660, mentre la variante Coupé sale a £ 53.560. Per chi pensa a un’alternativa più veloce, la Tesla Model Y Long Range AWD offre 4,6 secondi sullo scatto 0–100, maggiore autonomia (circa 585 km) praticamente allo stesso prezzo.