Skoda festeggia i 130 anni con due edizioni speciali per Fabia e Kamiq

Skoda sta celebrando un traguardo storico. Sono infatti ben 130 anni di successi, innovazione e crescita. Un traguardo che non poteva non essere festeggiato con un regalo speciale per tutti gli appassionati del brand.

Per l’occasione, il marchio boemo lancia due edizioni limitate dedicate a modelli molto apprezzati: la Fabia 130 Edition e la Kamiq 130 Edition, entrambe pensate specificamente per il mercato italiano. Queste versioni speciali si distinguono per una dotazione ancora più ricca, che esalta il valore dei modelli e le prestazioni offerte.

Già disponibili in concessionaria, la Fabia 130 Edition parte da 22.550 euro, mentre la Kamiq 130 Edition ha un prezzo di partenza di 28.250 euro. Skoda, per questa occasione speciale, ha deciso di offrire ai propri clienti due vetture che non solo celebrano i 130 anni di storia, ma vantano anche una dotazione superiore rispetto alle versioni standard.

L’attenzione ai dettagli è evidente in entrambe le versioni, che si arricchiscono di caratteristiche premium per un’esperienza di guida più completa. Per quanto riguarda la Fabia 130 Edition, questa versione speciale sostituisce la precedente versione Style, e si distingue fin dall’esterno con una verniciatura metallizzata bicolore e dettagli in contrasto. Completano l’estetica esterna i vetri posteriori oscurati e i cerchi in lega da 16”.

Entrando nell’abitacolo, l’auto offre un display dell’infotainment da 8” con connettività wireless per lo smartphone, oltre ai servizi da remoto Care Connect. Non mancano tecnologie moderne come il sistema keyless, la retrocamera e i sensori di parcheggio. La motorizzazione varia tra il 1.0 MPI 80 CV, 1.0 TSI 95 CV e il 1.0 TSI 115 CV (anche con cambio DSG automatico).

Anche la Skoda Kamiq, il SUV più venduto del marchio in Italia, arriva con la versione speciale che va a sostituire la precedente Style. Dopo il restyling 2024, la Kamiq 130 Edition si distingue per un design audace, con tetto e montanti anteriori in nero lucido a contrasto, e cerchi in lega da 17”. A bordo, troviamo il climatizzatore automatico, Android Auto e Apple CarPlay wireless, oltre a sensori di parcheggio e retrocamera, ideali per manovre più precise. Le motorizzazioni comprendono le versioni 1.0 TSI 95 CV, 1.0 TSI 115 CV (manuale o DSG) e 1.5 TSI 150 CV (manuale o DSG), con un prezzo a partire da 28.250 euro.