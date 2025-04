Rivoluzione verde Skoda: arriva il biocarburante HVO per i motori TDI già in circolazione

In un’epoca in cui il settore automobilistico è spinto verso una riduzione drastica delle emissioni di anidride carbonica, Skoda adotta una strategia su più fronti. Oltre a investire su motorizzazioni ibride ed elettriche, il brand ceco del gruppo Volkswagen punta a rendere più efficienti anche i tradizionali motori a combustione. L’obiettivo resta quello di ridurre l’impatto ambientale e, al contempo, evitare le pesanti sanzioni previste dall’Unione Europea per chi non rispetterà i nuovi limiti di CO2.

In questa direzione, Skoda ha annunciato un’importante novità. Le sue vetture diesel saranno adattate all’uso dell’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un carburante sintetico che si propone come alternativa pulita al gasolio convenzionale. L’HVO è trasparente, inodore e vanta un indice di cetano superiore (70 rispetto ai 51 del diesel standard), migliorando così l’efficienza della combustione e riducendo la formazione di particolato.

È fondamentale sottolineare che l’HVO indicato da Skoda non deve essere confuso con il biodiesel tradizionale. La sua produzione non richiede coltivazioni agricole, ma si basa sul recupero e il trattamento di oli alimentari esausti, attraverso processi come l’idrogenazione, combinati con grassi vegetali e animali. Il risultato è un combustibile più reattivo nelle camere di combustione, che limita anche i cicli di rigenerazione dei filtri antiparticolato.

Skoda ha comunicato che tutti i nuovi modelli diesel in arrivo nelle concessionarie saranno compatibili con l’HVO. Inoltre, anche i motori TDI prodotti a partire dal 2022 potranno utilizzare questo biocarburante innovativo.

Verificare la compatibilità della propria Skoda è semplice: basta controllare la presenza del simbolo XTL sul tappo del serbatoio. In caso di dubbi, il consiglio è rivolgersi alla propria officina o concessionario di fiducia.

Dal punto di vista della guida, l’HVO promette un comportamento più fluido e silenzioso dei motori. Sul fronte dei costi, però, bisogna mettere in conto un prezzo superiore del 10-15% rispetto al diesel tradizionale. Skoda, così, dimostra ancora una volta di saper coniugare sostenibilità, innovazione e attenzione al cliente.