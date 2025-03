Volkswagen non utilizzerà la base della nuova ID.1 per compatte Skoda e Cupra

Volkswagen ha recentemente svelato la nuova ID. Every1, un modello che segna un passo importante per il marchio nel segmento delle citycar elettriche. Tuttavia, almeno per il momento, non sarà la base di sviluppo per modelli firmati Skoda o Cupra, gli altri brand del Gruppo Volkswagen.

A chiarire questa scelta è stato Kai Grunitz, responsabile tecnico della casa automobilistica tedesca, che ha motivato la decisione con l’attuale incertezza che avvolge il mercato delle piccole elettriche. Una strategia che, però, potrebbe non essere definitiva: lo stesso Grunitz ha infatti lasciato intendere che, qualora la ID. Every1 dovesse ottenere un successo commerciale significativo, la sua piattaforma potrebbe essere impiegata anche per altre vetture del gruppo.

Un confronto inevitabile si può fare con la Volkswagen Up!, considerata l’antesignana della ID. Every1. La piccola citycar termica è stata un successo anche grazie allo sviluppo congiunto con Skoda Citigo e Seat Mii, che hanno contribuito a rendere il progetto economicamente sostenibile. Eppure, per la sua erede elettrica, Volkswagen ha scelto una strada differente: niente “sorelle” Skoda o Cupra, almeno per ora.

Il futuro delle citycar elettriche è ancora un’incognita, ma Volkswagen ritiene che il segmento abbia un forte potenziale di crescita. La ID. Every1 arriverà ufficialmente nel 2027, una data che il marchio ritiene perfetta per inserirsi in un mercato più maturo e pronto ad accogliere le elettriche compatte. “Il mercato delle auto elettriche sta cambiando rapidamente, soprattutto quello delle citycar”, ha dichiarato Grunitz ad Autocar. “Pensiamo che crescerà nei prossimi anni, quindi il 2027 è il momento ideale per l’arrivo della ID. Every1. Inoltre, con le continue discussioni sulla fine dei motori a combustione interna in Europa, crediamo che questa sarà la tempistica giusta”.

Se il mercato confermerà le aspettative, Volkswagen potrebbe allora valutare l’ampliamento della gamma, introducendo varianti Skoda e Cupra basate sulla ID. Every1. Ma fino a quando non ci sarà la certezza di un ritorno economico adeguato, il modello resterà un’esclusiva Volkswagen.