Skoda Elroq RS: svelate le prime caratteristiche del SUV sportivo

La Skoda Elroq RS è stata presentata ufficialmente, segnando l’arrivo della versione più sportiva del nuovo SUV elettrico della casa automobilistica ceca. Questo modello ad alte prestazioni farà il suo debutto pubblico durante la Milano Design Week 2025, che si terrà dal 7 al 13 aprile.

Skoda Elroq RS: ecco le prime immagini e caratteristiche del SUV elettrico sportivo

La Skoda Elroq RS si distingue per un body kit dedicato che include un Tech-Deck Face nero lucido che integra vari sensori, tra cui il radar. Il modello presenta di serie luci posteriori a LED con indicatori dinamici, finiture in nero per le cornici dei finestrini laterali e le barre sul tetto.

I paraurti sono stati ridisegnati, in particolare quello anteriore che appare più elaborato con ampie prese d’aria. Esclusivi per questo modello sono i cerchi in lega Aero disponibili fino a 21 pollici. I vetri posteriori laterali e il lunotto sono oscurati, mentre i finestrini laterali sono dotati di isolamento acustico. Oltre alle colorazioni standard della gamma Elroq, la versione RS introduce l’esclusiva tinta Verde Mamba.

L’abitacolo riflette la vocazione sportiva con la Design Selection RS Lounge, caratterizzata da toni neri, rivestimenti in microfibra Suedia con cuciture verde lime a contrasto e finiture carbon look. Il volante sportivo riscaldato a tre razze è rivestito in pelle traforata con cuciture verde lime e badge RS. La dotazione di serie include sedili riscaldati con poggiatesta integrati e pedaliera in acciaio inox.

Per quanto riguarda la tecnologia, l’abitacolo presenta uno schermo da 5 pollici per la strumentazione digitale e un display touch da 13 pollici per l’infotainment. Il SUV è equipaggiato con quattro porte USB-C e un pad per la ricarica wireless per smartphone.

La Skoda Elroq RS è dotata di un sistema a doppio motore elettrico, uno per asse, che garantisce la trazione integrale. La potenza complessiva di 250 kW (340 CV) permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e una velocità massima di 180 km/h. L’energia è fornita da una batteria da 84 kWh (79 kWh utilizzabili) che offre un’autonomia di oltre 550 km secondo il ciclo WLTP. Per quanto riguarda la ricarica, la batteria supporta una potenza massima di 185 kW in corrente continua (10-80% in 26 minuti) e fino a 11 kW in corrente alternata.

Per esaltare le caratteristiche sportive, Skoda ha equipaggiato l’Elroq RS con sospensioni sportive ribassate di 15 mm all’anteriore e 10 mm al posteriore. Il Driving Mode Select include una speciale Modalità Trazione per la trazione integrale. Il telaio adattivo DCC, di serie per il mercato italiano, offre modalità di guida riconfigurate per un comfort ottimizzato, con possibilità di scegliere tra 15 diverse impostazioni degli ammortizzatori nella modalità Individual. Il SUV è inoltre dotato di una completa gamma di sistemi ADAS che consentono un’assistenza alla guida di Livello 2. Quanto ai prezzi, al momento non sono stati rivelati.