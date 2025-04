Skoda Enyaq, il restyling sbarca in Italia: svelati dettagli e prezzi

La nuova Skoda Enyaq approda sul mercato italiano dopo la presentazione avvenuta all’inizio dell’anno. Disponibile sia in versione standard che nell’elegante variante Coupé, il SUV elettrico si presenta con una veste rinnovata e prestazioni migliorate, raggiungendo un’autonomia che tocca i 590 km nel ciclo WLTP.

Skoda Enyaq arriva in Italia: ecco prezzi e specifiche

La nuova Skoda Enyaq incorpora il linguaggio di design “Modern Solid”, introdotto con il concept Vision 7S e già applicato sulla nuova Elroq. Il frontale è stato completamente ridisegnato, con una Tech-Deck Face più sottile e meglio integrata con il cofano. I designer hanno lavorato con particolare attenzione all’aerodinamica, ottimizzando le air-curtain, sigillando lo spazio tra radiatore e griglia e introducendo cerchi dal disegno specificamente studiato per migliorare l’autonomia.

Questo lavoro sull’aerodinamica ha permesso di ridurre il coefficiente di resistenza a 0,245 per l’Enyaq “standard” e a 0,225 per la versione Coupé. Il risultato è un aumento significativo dell’autonomia: la Enyaq 85 ora percorre fino a 582 km con una singola carica, mentre la Coupé 85 arriva a 591 km.

Nonostante le dimensioni generose (4,65 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza e 1,62 metri di altezza), l’Enyaq mantiene una notevole praticità quotidiana, con un bagagliaio che varia dai 585 ai 1.710 litri (con i sedili posteriori abbattuti) nella versione standard e dai 570 ai 1.610 litri nella Coupé.

L’abitacolo si presenta con un Digital Cockpit da 5 pollici affiancato da un generoso display infotainment da 13 pollici. Tra le novità più interessanti, l’assistente vocale con ChatGPT integrato, che rende l’interazione con il veicolo più naturale. Skoda conferma la sua filosofia Simply Clever con soluzioni pratiche come il raschietto per ghiaccio con profondimetro per il battistrada integrato nel bagagliaio e l’ombrello realizzato con materiali sostenibili nella portiera del conducente.

La gamma motori si articola in tre versioni principali. L’Enyaq 60 rappresenta il punto d’ingresso con 204 CV, una velocità massima di 160 km/h e un’autonomia di 437 km. L’Enyaq 85 sale a 285 CV, raggiunge i 180 km/h e offre fino a 586 km di autonomia. Per chi non vuole rinunciare alla trazione integrale, l’Enyaq 85x mantiene la stessa potenza ma aggiunge un secondo motore sull’asse anteriore, con un’autonomia di circa 550 km. In termini di ricarica, l’Enyaq 60 accetta fino a 165 kW in corrente continua, mentre le versioni 85 arrivano a 175 kW. In corrente alternata, tutte le versioni supportano la ricarica fino a 11 kW.

Per quanto riguarda la sicurezza, è presenta il sistema Side Assist, che monitora gli angoli ciechi e include il Rear Traffic Alert, l’Exit Warning, e il Crew Protect Assist, che ottimizza la protezione degli occupanti in caso di incidente inevitabile. Tra i sistemi standard figurano anche il Predictive Adaptive Cruise Control, l’Intelligent Speed Assist e il Lane Assist.

I prezzi partono da 42.650 euro per l’Enyaq 60, salgono a 47.200 euro per l’85 e raggiungono i 50.100 euro per l’85x con trazione integrale. Le varianti Sportline hanno un sovrapprezzo di circa 3.500 euro, mentre le versioni Coupé richiedono mediamente 3.000 euro in più rispetto alle corrispondenti standard.