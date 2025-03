Skoda accelera sull’elettrico: concept car e nuovi modelli annunciati entro il 2025

Skoda si prepara a svelare una concept car rivoluzionaria, che offrirà un’anteprima del futuro modello elettrico di dimensioni simili all’Octavia. Il debutto ufficiale della nuova proposta, insieme a importanti novità, è atteso per settembre, segnando un passo significativo nella strategia di elettrificazione del marchio.

Nel 2023, Skoda aveva già anticipato con una bozza il progetto di una station wagon elettrica, parte di un piano più ampio che prevede quattro nuovi modelli a zero emissioni. Tuttavia, il lancio di questa vettura è stato rinviato almeno fino alla fine del 2027. L’azienda ha scelto di svilupparla sulla Scalable Systems Platform (SSP), la nuova architettura modulare che supporterà anche la futura Volkswagen elettrica di dimensioni paragonabili alla Golf.

Il CEO di Skoda, Klaus Zellmer, ha spiegato che la SSP offrirà prestazioni superiori e costi più contenuti, rendendo il modello decisamente competitivo. Tuttavia, non ha confermato se il nome Octavia sarà trasferito alla nuova generazione elettrica.

Una decisione strategica rilevante riguarda il segmento delle piccole auto elettriche economiche. A differenza di Volkswagen, che lancerà un modello da 20.000 euro, Skoda ha scelto di non entrare in questo mercato, concentrandosi invece sul prolungamento della vita di Fabia, Scala e Kamiq fino alla fine del decennio. Per soddisfare la domanda di vetture a benzina economiche ed efficienti, Skoda introdurrà una versione mild-hybrid della Fabia, che manterrà un prezzo inferiore alle 20.000 sterline. “Abbiamo deciso di lasciare questo segmento ai nostri colleghi del Gruppo VW”, ha dichiarato Zellmer. “Noi offriremo motori altamente efficienti su Fabia, Scala e Kamiq, mentre Volkswagen si concentrerà sulle piccole EV”. #

Skoda ha in cantiere due nuovi veicoli elettrici che vedranno la luce nel 2026 e arriveranno intorno all’anno successivo. Parliamo della Skoda Epiq, una compatta elettrica dal prezzo accessibile (circa 22.000 sterline), gemella delle future Volkswagen ID.2 e Cupra Raval; la Skoda 7S, un SUV a sette posti basato sulla piattaforma MEB, che si affiancherà agli attuali Enyaq ed Elroq.

Parlando dei risultati finanziari, Zellmer ha evidenziato il 2024 da record per Skoda. L’azienda ha registrato un utile operativo di 2,3 miliardi di euro, confermandosi tra i brand più performanti del settore. Sul fronte delle vendite, Skoda ha scalato rapidamente le classifiche europee, passando dal decimo posto nel 2022 al settimo nel 2023, fino a raggiungere la top 4 nel 2024. Tuttavia, il CEO ha sottolineato che, nonostante l’espansione dell’elettrico, le auto con motore a combustione interna continuano a garantire margini di profitto significativamente più elevati rispetto ai veicoli a batteria.