Skoda Kylaq, cosa sappiamo sul nuovo SUV compatto

Il prossimo 6 novembre, Skoda svelerà ufficialmente il nuovo SUV Kylaq, un veicolo lungo meno di 4 metri e definibile evidentemente “compatto”. Avvistata solamente in versione camuffata, quasi definitiva, sui circuiti di Coimbatore, il nuovo SUV è destinato a esordire in un mercato importantissimo, quello indiano.

Si posiziona in una fascia superiore, “più premium” rispetto ai concorrenti Nissan e Renault delle stesse dimensioni. Lo Skoda Kylaq entrerà nel competitivo segmento dei SUV subcompatti, sfidando modelli presenti in India come Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon e Suzuki Brezza. Il SUV sarà il primo modello della strategia India 2.5 di Skoda e il terzo a essere costruito sulla piattaforma MQB-A0-IN.

Sotto il cofano, il Kylaq sarà equipaggiato con un motore a benzina TSI da 1,0 litri a 3 cilindri, che verrà proposto sia con un cambio manuale a 6 marce che con un’opzione automatica sempre a 6 rapporti. Il propulsore è in grado di erogare fino a 114 cavalli di potenza e 178 Nm di coppia.

Skoda, prima dell’annuncio, ha sottoposto il Kylaq a oltre 800.000 km di test in condizioni climatiche estreme, e per simulare la tenuta durante i monsoni intensi, il veicolo è stato esposto a piogge simulate di 25-30 litri d’acqua al minuto per metro quadrato, con inclinazioni fino a 16 gradi.

Il Kylaq ha una lunghezza di 3.9 m, un passo di 2.5 m e un’altezza da terra di 1,9 m. Il design anteriore è dominato dalla classica griglia Skoda, fari a LED con luci diurne integrate e un paraurti dal look sportivo. Lateralmente, spiccano cerchi in lega scuri e barre sul tetto. Sul retro troviamo fanali posteriori a LED dalla forma pentagonale, un paraurti robusto e un portellone scolpito.

Sul fronte della sicurezza, Skoda ha dotato il Kylaq di oltre 25 funzionalità attive e passive. Tra queste, sei airbag, distribuzione elettronica della frenata, sistema antibloccaggio, controllo della trazione e della stabilità, protezione antiribaltamento, bloccaggio elettronico del differenziale, tergicristalli per i dischi dei freni, controllo del pattinamento, disattivazione dell’airbag del passeggero e sistema di frenata multi-collisione.