Auto elettriche, manager Skoda ammette: “La maggior parte delle case ci sta rimettendo”

L’ottimismo non è esattamente all’ordine del giorno, in fatto di auto elettriche, di questi tempi. Martin Jahn, direttore vendite e marketing di Skoda, ha dichiarato senza giri di parole che attualmente “pochissimi” produttori riescono a ottenere veri profitti dalle auto elettriche. D’altronde, obiettivo primario di tantissimi marchi è e resta migliorare la redditività per il successo a lungo termine di questa transizione, chiamiamola rivoluzione.

Parlando del nuovo SUV compatto elettrico, lo Skoda Elroq, Jahn ha affermato che è “normale” che il suo prezzo sia simile a quello del modello a benzina Karoq, dato che i clienti si aspettano una convergenza dei prezzi tra veicoli elettrici e tradizionali.

“Con l’abbassamento dei limiti di emissioni di CO2, siamo costretti ad aumentare le vendite di auto elettriche, quindi è naturale cercare di ridurre i prezzi. Purtroppo, però, i costi non stanno diminuendo alla stessa velocità, e questo incide sui margini di guadagno delle auto elettriche”, ha spiegato Jahn. “In realtà, solo pochissimi brand stanno davvero realizzando profitti con le auto elettriche”.

Il direttore vendite Skoda ha inoltre sottolineato che il marchio sta lavorando su molteplici fronti per ridurre i costi aziendali, ma il nodo principale rimane il costo delle batterie. “Se dobbiamo abbassare i prezzi per incentivare l’acquisto, dobbiamo rivedere i costi in ogni area: dall’azienda alla gestione operativa”. Ovviamente, parlando di abbattimento del prezzo si parla anche dei costi del lavoro dietro al prodotto: “Stiamo introducendo sempre più intelligenza artificiale nei nostri processi e cercando di ottimizzare il personale, ma il vero fattore di costo per le auto elettriche resta la batteria”.

Il manager Skoda ha aggiunto che se più del 50% delle vendite sarà rappresentato da veicoli elettrici, ma con una persistente bassa redditività, la situazione potrebbe diventare insostenibile. “La grande sfida è quindi come migliorare la redditività. Il costo delle batterie è determinante per il prezzo complessivo delle auto elettriche, e dobbiamo concentrarci su questo aspetto, senza però compromettere la qualità per i nostri clienti”.