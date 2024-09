Skoda Elroq: svelato il video teaser e la data di presentazione del C-SUV elettrico

In vista della presentazione ufficiale, che avverrà a Praga il prossimo 1° ottobre alle 19:30, Skoda ha pubblicato un teaser del nuovo SUV elettrico Elroq. Dopo la presentazione della prossima settimana, la casa automobilistica ceca mostrerà il C-SUV elettrico al prossimo Salone dell’auto di Parigi. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per il 2025.

Skoda Elroq: svelato un nuovo teaser del C-SUV elettrico

Il nuovo SUV elettrico sarà disponibile con tre diverse opzioni di batteria, da 52, 59 e 77 kWh, e quattro propulsori: 170 CV, 204 CV e 286 CV con trazione posteriore, mentre la versione da 299 CV offrirà la trazione integrale e due motori elettrici. Dopo aver mostrato dei bozzetti del modello, il teaser mostra in particolare i nuovi fari LED e il nuovo linguaggio di design Modern Solid. Da notare anche le linee del veicolo, che combinano robustezza, funzionalità e autenticità. Skoda Elroq poggia sulla piattaforma MEB e, nella versione con batteria di maggiore capacità, dovrebbe offrire un’autonomia superiore a 560 km con una singola carica.

In seguito alla pubblicazione del teaser, Kolesa ha cercato di anticipare il design finale, tramite un render, del C-SUV elettrico. Il frontale mostra la scritta Skoda, che sostituisce il tradizionale logo, una griglia ridotto e paraurti con prese d’aria più ampie. Per quanto riguarda gli interni, saranno utilizzati materiali sostenibili e offrirà molto spazio. Al centro non mancherà un grande schermo dedicato al sistema infotainment.

Nonostante la casa automobilistica abbia cambiato strategia sui veicoli elettrici, decidendo di mantenere modelli con motore a combustione interna come Fabia e Kamiq almeno fino al 2027, continuerà ad investire nei veicoli elettrici. Appuntamento a martedì 1° ottobre, quando il marchio presenterà il suo secondo veicolo elettrico dopo l’Enyaq iV. Nel 2026 è previsto, invece, il lancio del B-SUV elettrico Epiq.