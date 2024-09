Skoda Elroq, i bozzetti che mostrano il design del SUV elettrico

Durante il World EV Day, Skoda ha svelato ulteriori dettagli sul suo nuovo SUV completamente elettrico, l’Elroq. Si tratta dell’erede del Karoq che debutterà ufficialmente nel 2025. Ma, intanto, in attesa del lancio, sono stati rilasciati alcuni bozzetti che anticipano il design del veicolo.

L’Elroq sarà rappresentativo del nuovo linguaggio stilistico “Modern Solid”, già visto nel concept Vision 7S, segnando una svolta nello stile del marchio. Il frontale, completamente rinnovato, sarà dominato dalla “Tech-Deck Face”, una struttura larga che sostituirà la classica griglia Skoda, a cui i clienti sono ormai abituati da molti anni.

Uno degli elementi che contraddistinguono il nuovo design sono i fari sdoppiati e lo stile del nome “Skoda” in “Unique Dark Chrome”, che segna l’inizio della nuova identità visiva del brand. Nei modelli top di gamma ci saranno anche fari Matrix LED, mentre il posteriore avrà fanali a forma di C. In alto, invece, vedremo uno spoiler sul tetto e luci a LED sottili.

Si ritroverà anche al posteriore la linea Unique Dark Chrome, come il logo Skoda in 2D e i dettagli sui cerchi in lega, insieme a paraurti sagomati e più definiti che conferiscono al SUV un carattere più robusto. Skoda ha anche anticipato l’introduzione della colorazione per la carrozzeria “Timiano Green” per il nuovo modello.

All’interno, lo stile minimalista sarà accompagnato da un forte focus sulla tecnologia, con un Digital Cockpit da 5 pollici e un display touch da 13 pollici per l’infotainment. Disponibile anche un head-up display opzionale. I materiali utilizzati per gli interni sono scelti da quelli sostenibili, con il bagagliaio che offrirà una capacità di 470 litri, espandibile fino a 1.580 litri abbattendo i sedili posteriori.

Per la Skoda Elroq si potrà scegliere tra quattro versioni: 50, 60, 85 e 85x. La Elroq 50 avrà trazione posteriore e sarà alimentata da una batteria da 55 kWh, con un motore da 170 CV. La 60, invece, avrà una batteria da 63 kWh e un motore da 204 CV. Le versioni più potenti, 85 ed 85x, saranno dotate di una batteria da 82 kWh. La Elroq 85 avrà trazione posteriore e una potenza di 285 CV, mentre la Elroq 85x offrirà trazione integrale grazie a un doppio motore, con una potenza di 300 CV. I modelli top di gamma garantiranno un’autonomia superiore ai 560 km.