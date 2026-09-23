Suzuki presenta la nuova Across Plug-In Hybrid da 309 cavalli

La Suzuki Across Plug-In Hybrid 2.5 Top 4WD AT è la nuova ammiraglia della casa giapponese. Si presta sia all’impiego quotidiano che alle lunghe percorrenze, garantendo comfort e sicurezza, grazie anche alla trazione integrale e alla tecnologia evoluta di cui dispone.

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Notevole la dotazione energetica, con 309 cavalli al servizio del pedale dell’acceleratore. Questo determina un buon livello prestazionale. La nuova Suzuki Across Plug-In Hybrid 2.5 Top 4WD AT gode della spinta di un powertrain che promette un’ottima sinergia tra la componente elettrica e il motore termico.

Con lei il marchio nipponico punta a conquistare nuovi cuori nel segmento dei SUV ibridi. Sul piano stilistico, la carrozzeria si distingue per il carattere deciso e contemporaneo. Miscela le proporzioni robuste da Sport Utility Vehicle alle superfici scolpite: un mix oggi gradito da ampie fasce di utenza.

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L’immagine che ne deriva è importante, specie per il trattamento estetico della parte anteriore, che conferisce forte identità al modello. Così la nuova Suzuki Across Plug-In Hybrid 2.5 Top 4WD AT non passa inosservata. Al suo carattere concorrono anche i cerchi da 18 pollici con inedito disegno a 6 razze, che ne esaltano l’aspetto fuoristradistico.

Nella vista laterale si evidenzia la linea di cintura alta, che fa rima coi passaruota marcati e con le ampie protezioni. A dare un po’ di movimento al flusso materico ci pensano le nervature nette e i volumi pronunciati che animano le portiere. Nel posteriore si ripetono i codici espressivi del frontale, adattati al contesto.

Gli interni della nuova Suzuki Across Plug-In Hybrid 2.5 Top 4WD AT offrono spazi funzionali e intuitivi, come da tradizione del brand. I materiali sono premium, trattandosi di un’ammiraglia di gamma. Molto curato il tema dell’ergonomia, per una guida più fluida e con meno distrazioni.

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Il comfort è garantito dai sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati con tre livelli di temperatura, gestibili tramite il nuovo display infotainment da 12,9 pollici. Diverse le soluzioni dedicate alla connettività.

Il volume di carico si fissa a 672 litri, dando soddisfazione alla maggior parte dei bisogni d’uso. Abbattendo i sedili posteriori si passa a 1.647 litri. Agevole l’accesso al bagagliaio, grazie all’ampia apertura del portellone, apribile con un semplice movimento del piede.

La spinta della nuova Suzuki Across Plug-in Hybrid 2.5 Top 4WD AT è affidata a un motore termico da 2.5 litri a 4 cilindri abbinato a due unità elettriche. La potenza massima complessiva, come già scritto, si fissa a quota 309 cavalli, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 5.8 secondi: un valore assimilabile a quello delle auto sportive di alcuni decenni fa.

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Il vigore del mezzo giunge al suolo sulle quattro ruote tramite un sistema di trazione integrale AllGrip E-Four, ottimizzato per le diverse condizioni di guida, senza penalizzare l’efficienza nei consumi. Le modalità di guida sono tre: NORMAL, ECO e SPORT.

La nuova Suzuki Across Plug-in Hybrid 2.5 TOP 4WD AT entra in listino con un prezzo di 55.900 euro (chiavi in mano, IVA e MSS inclusa; IPT e PFU esclusa). Grazie ad un vantaggio cliente di 4.500 euro fino al 31 dicembre 2026, l’auto viene offerta a 51.400 euro. Come per tutti i modelli della gamma, c’è la possibilità di un finanziamento Suzuki Solution.