TechArt entra nel mercato restomod, non poteva che arrivarci con una Porsche 964

TechArt ha aspettato tanti, tantissimi anni per scoprire il mercato del restomod. Adesso ci entra, con la GTclassic. Singer ha aperto questo mercato nel 2009, quando la Porsche 964 (la seconda generazione della 911) era uscita di produzione da circa quindici anni. Da allora, il settore si è riempito di concorrenti, i prezzi hanno raggiunto vette stratosferiche, e TechArt, attiva dal 1987, specializzata nelle Porsche contemporanee, ha osservato in silenzio. Poi ha deciso di muoversi.

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La GTclassic si basa su una 964 precedente al 1974, quindi con il cofano lungo e senza i paraurti imposti dalle normative americane. Il cofano presenta due prese d’aria con rete, omaggio dichiarato alla GT3 e probabile tentativo di segnalare serietà sportiva.

Indicatori di direzione e prese d’aria esterne sono fusi in un’unica unità per parafango, i fari LED posteriori e anteriori portano la visibilità notturna a livelli che un proprietario di 911 classica non modificata potrebbe solo sognare. Uno spoiler a coda d’anatra chiude il posteriore.

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I parafanghi allargati accolgono cerchi forgiati da 18 pollici, larghi 10 al posteriore. Le razze trasparenti lasciano intravedere l’impianto frenante Turbo.

Il cuore è un boxer sei cilindri da 3,8 litri, raffreddato ad aria come si conviene a una 964, con 375 CV dichiarati. La vettura dimostrativa monta un cambio manuale, ma TechArt non esclude una versione Tiptronic.

L’abitacolo è, diciamo, la parte più identificabilmente TechArt. Il rosso scelto per l’allestimento dimostrativo è vistoso, il color champagne convince più dall’esterno che dall’interno. Trattandosi di un’auto costruita su commissione, il gusto del cliente ha sempre l’ultima parola. Due cronometri Hanhart garantiscono l’atmosfera vintage; Apple CarPlay, navigatore, Bluetooth, ABS e servosterzo chiudono il cerchio con il presente.

TechArt non ha comunicato il prezzo. Guardando il mercato delle 964 restomod di questo livello, la cifra si avvicina al milione di euro. Il che, per un’auto che non si userà quasi mai, è una spesa che richiede una certa pace interiore.