Porsche aggiorna la Cayenne Electric con nuove funzioni hi-tech: i dettagli

La Porsche Cayenne Electric ora può ricaricarsi a casa senza collegare un cavo, grazie a un sistema a induzione che avvia il trasferimento di energia quando l’auto viene parcheggiata sopra un’apposita piastra. È una delle novità introdotte con il nuovo model year, che amplia anche le dotazioni per il comfort e le possibilità di personalizzazione del SUV elettrico.

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Porsche amplia gli optional della Cayenne Electric: disponibili 105 colori e ricarica wireless

Il Porsche Wireless Charging raggiunge una potenza di 11 kW, con un’efficienza dichiarata di circa il 90%. La piastra viene fissata a terra nel punto in cui si parcheggia la vettura, in garage oppure all’aperto, grazie alla protezione contro pioggia e intemperie. Una volta posizionata correttamente la Cayenne, la ricarica comincia in automatico senza altre operazioni da parte del conducente.

Il sistema sorveglia inoltre l’area durante il funzionamento. Se una persona o un animale si avvicina alla vettura o alla piastra, il trasferimento di energia viene interrotto. Lo stesso accade quando viene rilevato un oggetto metallico che potrebbe surriscaldarsi. Gli ordini sono aperti in Germania e in alcuni altri mercati europei, mentre la distribuzione proseguirà gradualmente nel corso dei prossimi mesi.

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Anche l’accesso all’abitacolo richiederà meno interventi manuali con le nuove portiere ad azionamento elettrico. Basta tirare brevemente la maniglia perché i servomotori completino il movimento, mentre chi è già seduto può utilizzare i comandi interni o lo schermo del sistema multimediale.

La portiera del guidatore può chiudersi anche quando viene allacciata la cintura oppure premuto il pedale del freno. I sensori arrestano il movimento in presenza di ostacoli e lavorano insieme all’avviso di uscita per impedire l’apertura quando sopraggiunge un altro veicolo. Porsche precisa che il meccanismo funziona anche in pendenza e che le porte restano azionabili manualmente.

Sui sedili anteriori debutta un sistema di massaggio che utilizza 16 cuscinetti pneumatici e sei attuatori sonori per ciascun posto. Questi ultimi producono vibrazioni sincronizzate con la musica, creando l’effetto che la casa automobilistica definisce audio 4D. Il conducente e il passeggero possono scegliere tra cinque programmi e regolarne l’intensità, oppure utilizzare la funzione audio indipendentemente dal massaggio.

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Tre modalità dedicate al benessere coordinano invece il movimento dei cuscinetti con vibrazioni e accompagnamenti sonori selezionati, il tutto gestito tramite il display centrale.

La personalizzazione della carrozzeria si estende infine attraverso Paint to Sample, che aggiunge 92 tonalità alle 13 già disponibili e porta la scelta complessiva a 105 colori. Le novità riguardano sia la Cayenne Electric sia la Coupé, ma al momento non ci sono ancora indicazioni sui prezzi.