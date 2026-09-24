Wayve conquista Mercedes: i tedeschi scelgono la startup britannica per la guida autonoma

Wayve non produce un’auto, non ha stabilimenti, non ha catene di montaggio. Eppure in meno di nove mesi ha convinto tre case automobilistiche a firmare accordi di produzione definitivi per usare il suo software. L’ultima in ordine di tempo è Mercedes.

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L’accordo, annunciato questa settimana, prevede l’integrazione del sistema Wayve AI Driver nei futuri modelli della Stella. Il lancio commerciale avverrà entro i prossimi due anni, con un sistema definito da entrambe le parti come assistenza alla guida avanzata, punto-punto, città e autostrada. Nessun modello specifico, nessun mercato, nessuna data precisa.

Il sistema funziona già sull’hardware Mercedes. Durante la fase di sviluppo congiunto, Wayve ha integrato il suo AI Driver nell’architettura MB.OS, con test su strada a Stoccarda, Londra e San Francisco. La particolarità tecnica che distingue Wayve dai competitor è strutturale: il software non usa mappe ad alta definizione, non richiede geofencing per ogni nuova città, e impara dai dati invece che da regole codificate a mano.

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Il modello è stato addestrato sull’infrastruttura Nvidia ospitata su Microsoft Azure. Lo stesso sistema è progettato per scalare dal livello 2, conducente sempre responsabile, fino all’autonomia completa.

Mercedes è già in partnership con Nvidia per MB.DRIVE ASSIST PRO, il sistema di livello 2 presentato sulla nuova CLA al CES di gennaio, con dieci telecamere, cinque radar e dodici sensori a ultrasuoni. E con Momenta per la versione destinata al mercato cinese, disponibile dalla fine del 2025.

Adesso arriva Wayve come terzo fornitore software per la guida autonoma. Jörg Burzer, CTO di Mercedes, ha scritto su LinkedIn che il progresso in questo campo “non consiste nello scegliere una strada piuttosto che un’altra, ma nel combinare le tecnologie più promettenti”.

Vale la pena ricordare che Mercedes è stata la prima casa automobilistica al mondo a commercializzare un sistema di livello 3, il Drive Pilot, che permetteva al conducente di distogliere lo sguardo dalla strada in autostrada. A gennaio si è saputo che non sarà presente sulla Classe S rinnovata. Il livello 3 è silenziosamente uscito dal catalogo, rimpiazzato da un livello 2 più ambizioso e meno giuridicamente rischioso.

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Wayve, nel frattempo, ha già portato passeggeri su strada: dal 3 settembre, a Londra, i Ford Mustang Mach-E con il suo sistema circolano sulla rete Uber, con autista supervisore a bordo. A Tokyo arriverà la Nissan Leaf.