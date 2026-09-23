Porsche S1: il boxer inaspettato per l’hypercar da mezzo milione

Con l’obiettivo di arrivare al cliente intorno al mezzo milione di euro, Porsche starebbe pensando di tornare nell’olimpo delle hypercar, dopo oltre un decennio di assenza. Dal giugno 2015, quando si chiuse la produzione della 918 Spyder, Zuffenhausen ha lasciato quel territorio ad altri. La 919 Street, che avrebbe potuto essere l’erede naturale, non è mai uscita dalla fase “modello in argilla”.

Advertisement

Ora, secondo Handelsblatt, il quotidiano economico tedesco che di solito non spara a caso, il nuovo modello di punta sarebbe già noto internamente con il nome in codice S1.

Prezzo di partenza, lo abbiamo anticipato, circa 500.000 euro, il doppio di una 911 GT3 RS sul mercato tedesco, una cifra che anche la GT2 RS faticherebbe ad avvicinarsi. Non è una derivata della 911, non è l’ennesima variante, perché tutto indica un modello autonomo, concepito per stare in una categoria propria.

Advertisement

Porsche starebbe valutando un boxer a otto cilindri, configurazione che l’azienda ha esplorato in passato senza mai portare in produzione. Qualche anno fa emerse l’esistenza di un prototipo su base Cayman con biturbo da 5,0 litri, 750 cavalli, 1.000 Nm di coppia, cambio manuale, e un sound che il suo stesso project manager definì “pazzesco”. Testato sulle strade attorno a Weissach per oltre un anno, poi archiviato perché “non era l’auto giusta per quel momento”.

Il momento, evidentemente, potrebbe essere arrivato. Nel frattempo, Ruf, lo specialista Porsche per antonomasia, sta già lavorando per conto suo su un otto cilindri contrapposti, ovvero un biturbo da 4,4 litri con oltre 1.000 CV e 1.000 Nm, cambio manuale a sei marce.

La S1 si inserirebbe nella strategia dichiarata dall’AD Michael Leiters, quella che proclama di fare meno auto, guadagnare di più. Un’hypercar da mezzo milione manda il messaggio nel modo più esplicito possibile. Il 7 ottobre, durante il Capital Markets Day già annunciato, potrebbero esserci i primi segnali ufficiali, insieme ad aggiornamenti sul successore della Macan a benzina, sulla 718 elettrica, sul SUV a tre file sopra la Cayenne, e sul ritorno dei motori a combustione su Boxster e Cayman.

Advertisement

Per ora, nome, specifiche e prezzo restano indiscrezioni. L’idea di un boxer otto cilindri a mezzo milione di euro, in un momento in cui il mercato chiede elettrico e parsimonia, è già di per sé una presa di posizione.