Porsche brevetta un cambio manuale che manuale non è

Un cambio PDK capace di funzionare anche attraverso una leva ad H e un terzo pedale è la soluzione descritta in una domanda di brevetto Porsche pubblicata in Germania. Il conducente potrebbe scegliere fra la gestione automatica e un funzionamento che riproduce i gesti richiesti da un manuale, mantenendo però una trasmissione a doppia frizione controllata elettronicamente.

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Porsche studia un PDK con frizione e leva ad H, utilizzabile anche sulle ibride

La proposta riguarda anche le vetture ibride, un’applicazione interessante considerando che il marchio continua a offrire il cambio manuale su alcune sportive. Il documento non annuncia tuttavia un nuovo modello né stabilisce quando il sistema potrebbe arrivare in produzione. La domanda, identificata dalla sigla DE102025109563A1, è stata depositata il 13 marzo 2025 e pubblicata il 17 settembre 2026, con Julian Philip Stocks indicato come inventore.

Nella modalità che imita il manuale, chi guida utilizza la leva per selezionare direttamente il rapporto desiderato, coordinando il movimento con il pedale della frizione simulata. Lo schema illustrato comprende sei marce e la retromarcia, mentre una centralina interpreta i comandi e li traduce nel funzionamento della trasmissione.

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Il comportamento della leva cambierebbe attraverso attuatori elettromagnetici, incaricati di riprodurre resistenze e posizioni differenti. La stessa interfaccia potrebbe quindi offrire gli innesti di una griglia ad H oppure assumere il movimento semplificato necessario agli altri programmi, senza richiedere comandi separati per ciascuna funzione.

Selezionando il funzionamento automatico, la leva servirebbe a scegliere avanzamento, folle e retromarcia, lasciando alla trasmissione la gestione dei rapporti. Il terzo pedale conserverebbe una funzione, permettendo di interrompere il trasferimento della coppia quando viene premuto oltre una determinata soglia e di ripristinarlo al rilascio.

La modalità sequenziale consentirebbe invece di salire o scendere di una marcia usando la leva oppure i paddle al volante. Anche in questo caso rimarrebbe disponibile il comando a pedale, mentre un intervento sui paddle durante la guida automatica potrebbe attivare temporaneamente la selezione sequenziale.

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Porsche ipotizza un selettore rotante da azionare e poi premere per confermare il programma, ma contempla anche soluzioni differenti e altre posizioni nell’abitacolo. Nella configurazione manuale, i paddle avrebbero un compito diverso, legato alla regolazione dei parametri di cambiata.

Il progetto permetterebbe così di passare dalla comodità dell’automatico a una guida che richiede l’intervento di entrambe le mani e del piede sinistro, proprio come sulle auto con cambio manuale. Il PDK resterebbe però la trasmissione effettiva, mentre leva e pedale fornirebbero alla gestione elettronica i comandi con cui riprodurre il funzionamento di un manuale.